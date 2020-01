Sony : le Morbius se situerait dans le Marvel Cinematic Universe

Sony avance peu à peu ses pions du côté de son univers autour de Spider-Man. Après le film Venom et alors qu’on attend le crossover avec l’homme-araignée, c’est Morbius, l’ennemi de Superman, incarné par Jared Leto qui arrivera sur les écrans pendant l’été. Une petite partie de l’univers étendu très ambitieux que prévoit réellement Sony autour de Spider-Man. Mais, le film réalisé par Daniel Espinosa, qui succède donc au Venom de Tom Hardy, nous a gardé une petite surprise de poids.

Morbius, un film qui joue sur les références

Du côté de Sony, les détails sur l’histoire sont encore très limités. Mais il devrait à priori s’agir d’une histoire sur les origines de Morbius. On peut donc supposer qu’il devrait y avoir de vrais liens avec les comics. Il s’agit d’un personnage qui souffre d’une maladie rare au niveau du sang et qui se voit être atteint de vampirisme alors qu’il cherche une façon de se soigner. On espère pour Jared Leto qui incarne le rôle principal, que son incarnation d’un personnage de comics sera mieux réussi que son Joker dans Suicide Squad.

Pour lui, cela pourrait être aussi un ticket d’entrée dans quelque chose de plus grand. Notamment parce que cela lui permettrait, en quelque sorte, de faire ses débuts dans le Marvel Cinematic Universe.

Selon FandomWire, Morbius s’inscrira en effet dans l’univers étendu de Marvel. Parmi les personnages qui feront le lien, on trouve J. Jonah Jameson, apparu dans le dernier Spider-Man. Une information qui reste encore à prendre avec des pincettes quand on se souvient des relations parfois compliquées entre Sony et Marvel. Mais la perspective est particulièrement séduisante.

Et pour ceux qui sont particulièrement impatients, le premier trailer de Morbius devrait être mis en ligne ce lundi 13 janvier. La sortie dans les cinémas est de son côté prévue pour le 31 juillet 2020.