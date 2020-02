Pourquoi Spider-Man n’en a pas fini avec le MCU

Spider-Man est une poule aux œufs d’or pour Sony et Marvel. Le maintien du personnage dans le Marvel Cinematic Universe, rendu possible par Tom Holland, se fera en parallèle du développement du spider-verse chez Sony. L’homme araignée devrait ainsi faire des incursions dans l’univers de vilains que développe la marque, autour de Moebius et Sony. Mais, ce n’est à priori pas tout.

Un cadre de Sony optimiste pour Spider-Man

A l’heure actuelle, l’accord ne semble pas aller plus loin que le 3e film déjà prévu avec Tom Holland. Mais, Tom Rothman de Sony et Alan Horn de Marvel, réunis récemment pour une conférence, semblent déjà voir plus loin.

La communauté des fans, qui est importante pour nous tous, semble vraiment réagir à ce que Tom et son équipe ont fait avec notre équipe, et ils ont aimé. Ils aiment que le MCU et Kevin Feige soient impliqués, et nous avons entendu des retours disant que joindre nos forces à nouveau serait une bonne idée

a tout d’abord lancé Horn. Puis Rothman a acquiescé en parlant d’un accord « gagnant-gagnant-gagnant », pour Marvel, Sony et les fans. Il a ensuite précisé qu’il espérait bien que l’aventure allait continuer. Reste à espérer si ce vœu pieux sera exaucé.

A noter que Spider-Man fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Le 11 février dernier, We Got This Covered a lancé une petite bombe. L’objectif de Sony serait ainsi de faire d’un des héros du prochain Spider-Man un personnage bisexuel. L’objectif de Sony serait de rassembler à l’écran les trois dernières incarnations de l’homme araignée : Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Après la mort de Gwen Stacy, Spider-Man se réconforterait dans les bras d’un homme. Un pas en avant sociétal qui a déjà provoqué une première levée de boucliers. Affaire à suivre.