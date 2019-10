Comment Spider-Man a sauvé le deal entre Marvel et Sony

C’était le véritable feuilleton des dernières semaines. Après l’annonce de la rupture entre Sony et Marvel, on s’inquiétait pour le personnage de Spider-Man, incarné à l’écran par l’acteur Tom Holland. Certes, Sony avait déjà tout un « Spider-verse » en tête, mais rien de comparable avec le Marvel Cinematic Universe. Alors, quand la nouvelle d’un accord est tombé, les réjouissances étaient de rigueur. On en sait désormais un peu plus sur les dessous de cette affaire et comment Tom Holland a sauvé le soldat Spider-Man.

Spider-Man est intervenu directement

On le sait, l’acteur est plutôt heureux de son rôle dans l’univers Marvel. Il faut dire que depuis 2016, il est apparu dans la bagatelle de cinq films différents et s’est bâti une vraie place dans le MCU, notamment grâce à la relation entre son personnage et Iron-Man. Une saga qui était amenée à se poursuivre jusqu’à la fatidique annonce.

Selon The Hollywood Reporter, l’acteur qui incarne Spider-Man aurait joué un rôle non négligeable dans le maintien de l’accord entre les deux géants. A un moment, l’accord, était « 100% mort » selon les sources. Mais c’est alors que Tom Holland s’est mué en négociateur inattendu, parlant directement avec Bob Iger, le patron de Disney et Tom Rothman, le patron de Sony, afin des les convaincre de parvenir à un accord.

Il aurait commencé cette diplomatie parallèle à partir du 25 août, après la conférence D23 de Disney, à laquelle il est apparu à la surprise générale. Grâce à sa situation, un pied de chaque côté, il bénéficiait d’une situation favorable, mais qu’il ait réussi à les convaincre relève tout de même de la véritable prouesse. Officiellement, l’acteur a confiance en Sony pour développer son personnage dans le futur. Mais le MCU occupe aussi une place particulière pour lui, notamment parce qu’il est particulièrement adoré des fans. Ceux-ci aurotn donc le plaisir de le retrouver, pour au moins deux films supplémentaires.