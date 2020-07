Pourquoi Viggo Mortensen a boudé la saga du Hobbit

En 2001, Peter Jackson sortait sur les écrans du monde entier, le premier film de son adaptation magistrale du Seigneur des Anneaux. En 2012, il donnait le coup d’envoi d’une autre trilogie, celle du Hobbit. Entre les deux, plusieurs acteurs ont repris leur rôle. Mais pas tout ceux que l’on aurait pu penser. Si Orlando Bloom (Legolas), Ian McKellen (Gandalf), Cate Blanchett (Galadriel) Christopher Lee (Saroumane) ou encore Elijah Wood (Frodon) sont apparus au moins brièvement, aucune trace de Viggo Mortensen, alias Aragorn. Tout juste son nom est-il évoqué par Thranduil, qui invite son fils Legolas à se mettre sur les traces du rôdeur. Pourtant, les choses auraient pu être différentes.

Viggo Mortensen dit non

En effet, selon Viggo Mortensen lui-même, il a été approché par un producteur du Hobbit en 2008 qui voulait savoir s’il serait intéressé pour reprendre le rôle d’Aragorn. L’acteur a eu une réponse d’une simplicité enfantine.

Vous savez n’est-ce pas ? Aragorn n’est pas dans l’histoire Hobbit.

Si on ne peut qu’apprécier la logique de Viggo Mortensen et son respect pour l’oeuvre initiale, il est tout de même utile de préciser que Saroumane, Galadriel et Frodon ne sont pas non plus présents dans les livres. Mais, sans doute a-t-il souhaité ne pas dénaturer l’histoire pour ce qui aurait été avant tout un bon buzz marketing. Peut-être n’a-t-il pas non plus, comme Orlando Bloom, été déçu de son cachet dans la trilogie originale.

A noter qu’en 2008, c’est encore Guillermo del Toro et pas Peter Jackson qui était aux manettes du projet, rien ne dit donc que ce dernier aurait été favorable à la présence d’Aragorn.

Et si vous êtes déçus de ne pas avoir pu retrouver Viggo Mortensen dans le rôle d’Aragorn dans la seconde trilogie, nous avons une autre mauvaise nouvelle pour vous. Contrairement à ce qui a été annoncé dans les premières rumeurs de la série pour Amazon Prime Video, celle-ci ne se concentrera pas sur la jeunesse du personnage d’Aragorn. Est-ce à dire que l’on ne reverra plus jamais le personnage d’Aragorn à l’écran ? Il ne faut jamais dire jamais…