Pourquoi vous n’aurez pas de bébé Yoda sous le sapin

C’est la véritable coqueluche de ces dernières semaines. « Baby Yoda », le personnage de la série Disney+ The Mandalorian est devenu une véritable star grâce à sa bouille adorable. Malgré quelques cafouillages initiaux, il a rapidement pris le pas, dans le cœur des fans, sur le personnage principal de la série. Si la série pourrait être un plus gros succès que Stranger Things, il y joue sans aucun doute un rôle majeur. Mais, les enfants et les fans pourraient bien être déçus le 25 décembre au matin.

Jon Favreau et le culte du Yoda secret

En effet, sans surprise, à l’approche des fêtes de fin d’année, beaucoup de fans de Star Wars ont mis dans leur liste de Noël des gadgets, peluches et autres cadeaux liés à l’univers de bébé Yoda. Mais, s’il y a bien des marchandises officielles, on parle tout de même de Disney, il n’y aura pas de peluche au menu. On imagine déjà petits et grands vouer le Père Noël aux gémonies. Mais pourquoi donc ? C’est Jon Favreau le responsable et il a une très bonne excuse.

Le showrunner du Mandalorian explique tout simplement que c’est afin de réussir à garder le secret sur le personnage de Yoda qu’il n’y aura pas de peluches. Interrogé par le Hollywood Reporter, il précise sa position.

Je pense qu’une partie de ce que les gens apprécient vraiment est d’être surpris et ravi, et je pense que cela devient trop rare. Il est très difficile de garder des secrets sur les projets sur lesquels vous travaillez. En bloquant la production d’une peluche nous savions que nous avions peut-être l’inconvénient de ne pas avoir de jouets disponibles le jour J, mais ce que nous avons obtenu en échange était une excitation entourant le personnage, parce que tout le monde avait l’impression de l’avoir découvert ensemble. Cela ressemblait davantage à ce que j’appréciais quand je grandissais.

Disney aurait validé sa décision. Pour ceux qui seraient impatients, des modèles peuvent être pré-commandés et seront livrés à partir du printemps 2020.