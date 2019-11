Voilà pourquoi les GIF de Bébé Yoda ont failli disparaître…

Disney peut-il protéger son Baby Yoda ?

Vous le savez sans doute si vous avez pu regarder la série The Mandalorian, un certain « Baby Yoda » fait actuellement craquer tous les férus de la saga Star Wars. En effet, ce petit personnage, que l’on va certainement voir débarquer prochainement sous forme de peluche (entre autres), est vite devenu une star du web, notamment sur la plateforme de GIF Giphy.

Une prolifération qui n’est pas vraiment du goût du groupe Disney, détenteur de la licence Star Wars, qui aurait tout fait pour faire disparaitre le GIF du catalogue Giphy, pour des raisons de copyrights. Toutefois, après une courte période de doutes, le petit bébé Yoda est bien de retour sur Giphy, pour le plus grand bonheur des internautes.

Selon toute vraisemblance, c’est un article publié sur le magazine Vulture, constitué uniquement de GIF et dessins de Baby Yoda, qui a provoqué la colère de Disney. Le groupe américain avait alors supprimé les GIF en question, mais quelques jours plus tard, la situation s’est éclaircie, et Vulture a pu récupérer le droit d’utiliser le petit personnage. Rapidement, Vulture a d’ailleurs rempli son espace Giphy de divers GIF « Baby Yoda », et tout un chacun est désormais en mesure de partager librement des images animées du petit personnage.

Evidemment, difficile pour Disney de faire valoir une quelconque violation de droits d’auteur pour un GIF, avec le fameux « fair use » (ou utilisation raisonnable) américain, équivalent de notre droit de citation. En d’autres termes, le GIF en question ne doit pas nuire à une oeuvre, sous peine effectivement de constituer une violation de droits d’auteur. De plus, il est difficile (voire impossible) pour Disney de faire la chasse aux innombrables images mettant en scène Baby Yoda…

On imagine que le géant américain a d’ores et déjà pris conscience du potentiel commercial de ce petit personnage, et que l’on pourra prochainement profiter de nombreux produits dérivés, officiels cette fois (et payants bien sûr), mettant en scène Baby Yoda. Bref, business is business comme on dit à l’autre bout de la galaxie…