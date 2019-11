The Mandalorian, un plus gros succès que Stranger Things ?

Attention, l’article suivant contient de légers spoilers sur la série The Mandalorian. Si vous n’avez pas encore vu les premiers épisodes, mieux vaut arrêter votre lecture.

On vous le disait il y a quelques jours, Disney+ ne va pas tuer Netflix. Les deux plateformes visent essentiellement des publics différents. Mais, cela n’empêche pas le nouveau venu sur le marché du streaming de faire de l’ombre au géant. C’est notamment possible grâce à la série The Mandalorian, qui prend place dans l’univers de Star Wars. Alors que la perspective d’un film pour prendre la suite de la série n’est pas à exclure, une étude relayée par le site de Forbes montre que son succès n’est pas qu’une illusion due à la Force.

The Mandalorian, un vrai succès auprès du public

En effet, la série de Jon Favreau attire beaucoup l’attention des internautes. Si on peut supposer que le bébé Yoda joue un rôle non négligeable dans l’attrait de la série auprès du grand public, une analyse menée par Parrot Analytics pointe l’influence réelle de la série auprès du grand public.

Dans la semaine qui a suivi le lancement de Disney+, la série a battu des records qui avaient été établis par le passé. Ainsi, la série a généré plus de recherches que Stranger Things, Westworld ou Doctor Who par le passé.

Ainsi, 7 jours après le lancement, la demande pour The Mandalorian serait 8% supérieure à celle de Stranger Things au début de la saison 2 ou 175% supérieure à celle de Westworld au début de la saison 2.

Comment expliquer ce succès ? Plusieurs raisons sont identifiables, au-delà de la qualité de la série. Il y a tout d’abord la fan-base, beaucoup plus importante que les autres séries. Star Wars est un univers très populaire. Mais il y a aussi la nouveauté de Disney+. L’objectif pour la plateforme est désormais de s’installer dans la durée, notamment jusqu’à fin décembre lorsque sera diffusé le dernier épisode de la première saison.