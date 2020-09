Précommande Pixel 5 : RED by SFR est (déjà) sur les rangs 🔥

C’est lors d’une conférence retransmise en direct sur internet que le géant américain Google vient de dévoiler son dernier Pixel 5. Ce smartphone devrait venir jouer les trouble-fête avec un rapport qualité prix très convaincant.

A seulement 629€ pièce, le Pixel 5 coiffe tous ses concurrents. Si vous aviez l’intention de précommander le nouveau téléphone, sachez que RED by SFR vous offre aussi un (excellent) casque Bose QC 35 II d’une valeur de 249€. Il sera livré à partir du 14 octobre prochain.

Pour la 5ème édition de son smartphone, Google a voulu se concentrer sur le rapport qualité prix. Alors que certaines marques se battent toujours à qui offrira les meilleures caractéristiques techniques, le nouveau Pixel 5 se veut davantage tourné vers le grand public.

Un excellent rapport qualité / prix

C’est suffisamment rare pour être souligné, mais le Pixel 5 est un smartphone avec un excellent rapport qualité prix, dès sa sortie. Il enregistre une sérieuse baisse de prix par rapport à son prédécesseur (Pixel 4) qui, lors de son lancement, était disponible pour 769€.

Avec l’offre mise en avant par RED by SFR, vous pouvez ainsi cumuler le Pixel 5 et le casque Bose pour seulement 629€. Si vous aviez l’intention d’acheter un nouveau casque audio, vous pourrez donc obtenir le nouveau smartphone Google moyennant 380€ en plus.

Depuis quelques temps, RED by SFR se place face aux e-commerçants traditionnels. Au delà de sa gamme de forfaits et de sa box internet, l’opérateur commercialise aussi des smartphones nus. Parmi eux, on retrouve désormais le Pixel 5, dont le succès devrait être imminent. Sachez par ailleurs que RED by SFR ne vous demande pas de vous engager sur un forfait, le smartphone peut être acheté « nu » comme sur n’importe quel site e-commerce.

Le Pixel 5 va droit au but

Pour cette édition, Google a décidé de proposer un smartphone complet, facile et agréable à utiliser. La marque mise toujours sur une offre photo pour se distinguer de la concurrence. Plutôt que de multiplier les capteurs photos, le Pixel 5 mise encore une fois sur le traitement des images (et un double capteur 12,2 MP x 16 MP) pour se placer comme le meilleur photophone du marché.

Sur la fiche technique, on retrouve des arguments convaincants (sans être à la pointe) qui permettent de contenir le prix de l’appareil : un SoC Snapdragon 765G, un écran de 6 pouces Full HD+ 90 Hz, une finition en verre sur le dos ou encore une batterie très puissante (4 080 mAh) avec une compatibilité avec le chargement sans fil (Qi). Le Pixel 5 est certifié IP68 et son poids n’est « que » de 151 grammes. Il se positionne ainsi parmi les smartphones les plus légers du moment.

Pourquoi acheter le Pixel 5 chez RED by SFR ?

Entre les difficultés de production, les retards de livraison et les ruptures de stock, la pandémie ne facilite pas le travail des constructeurs de smartphones. Si vous voulez sécuriser un Pixel 5 avant la fin de l’année, la précommande est le moment parfait pour en profiter.

RED by SFR marque le coup avec une offre spéciale qui ne se refuse pas, c’est le bon moment pour en profiter. Que vous soyez client de l’opérateur ou non, cette offre est disponible pour vous. La seule contrainte est le stock affiché pour cette formule, qui inclut le Pixel 5 et le casque Bose QC 35 II pour 629€.

