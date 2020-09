Précommande PS5 : Amazon ouvre ses réservations à 11h00 pétantes 🔥

Si vous voulez précommander la PS5, il est probable que vous luttiez pour en trouver sur les différents sites marchands. Cdiscount n’a tenu que 30 minutes avec son stock, Darty a duré un peu plus d’une heure – et pareil pour Micromania.

A partir de 11h00, c’est au tour du géant Amazon d’ouvrir la précommande sur la PS5. Si vous voulez sécuriser votre console de jeux avant la fin d’année, il faudra être ultra rapide. Comme tous les autres marchands, Amazon n’aura qu’un stock limité. Il ne faut donc pas hésiter et acheter au plus vite sa nouvelle console PS5.

Pour commander votre PS5 sur Amazon, c’est ici :

Dès la fin de la présentation de Sony hier soir, les nouvelles PS5 et PS5 Digital Edition ont été mises en précommande. Sept ans après la précédente PS4, c’est une nouvelle page qui se tourne pour le fabricant japonais. Avec ces 2 nouvelles consoles ultra-performantes, il promet une expérience améliorée avec une puissance exceptionnelle. Lors de la conférence, on a pu découvrir la qualité des premiers jeux grâce au lecteur Blu-Ray 4K de la PS5.

Hormis Amazon, le seul marchand à proposer encore quelques exemplaires de PS5 en précommande est Fnac. Les prix sont évidemment les mêmes, ce sont ceux qui ont été conseillés par Sony. Si vous avez l’intention de partir sur un site e-commerce français, ce sera donc la seule alternative possible.

Pour information, Amazon limite le nombre de précommande de PS5 à une seule par client. Vous ne pourrez donc pas en commander plusieurs avec le même compte. C’est une stratégie louable de la part du marchand, qui veut donner la chance à tout le monde d’en obtenir une. Mais encore une fois, les premiers arrivés seront les premiers servis.

Les PS5 et PS5 Digital Edition prises d’assaut

Si vous n’avez pas tout suivi sur les annonces, il faut savoir que Sony a mis en place deux consoles : la PS5 et la PS5 Digital Edition. La première est la version classique (et elle sera la plus populaire) qui permet de jouer sur des jeux physiques (dans une boite) et sur des jeux dématérialisés. Quant à la PS5 Digital Edition, elle fait abstraction du lecteur de Blu-Ray, les utilisateurs ne pourront donc pas utiliser les CD traditionnels. Ils devront tout acheter en ligne, et ils ne pourront donc pas revendre leurs jeux une fois qu’ils les auront terminés.

Pour la précommande de la PS5, Amazon conserve donc les prix conseillés par Sony. La PS5 standard est au prix de 499,99€, tandis que la version PS5 Digital Edition est à 399,99€. Si jouer à des jeux vidéos dématérialisés ne vous pose aucun problème, vous pouvez faire une économie immédiate de 100€ en optant pour cette version dématérialisée.

Attention, ça n’est pas parce qu’il s’agit d’une PS5 Digital Edition qu’elle est moins puissante que la version classique. Les deux consoles sont exactement les mêmes, vous pouvez lire notre comparatif PS5 vs PS5 Digital Edition à cet égard. Sur les caractéristiques techniques, ce sont exactement les mêmes de l’une à l’autre. Elles ont toutes les deux le même CPU / GPU avec également 825 Go de stockage.

Parmi les grands noms de jeux qui sont déjà annoncés, on a notamment Final Fantasy XVI, Spider-man Miles Morales ou encore Call of Duty Black Ops : Cold War. Il y a également un jeu dans l’univers fantastique de Harry Potter (Hogwarts Legacy) qui devrait voir le jour peu de temps après la fin de la précommande de PS5. Amazon a aussi mis certains jeux à disposition à l’achat, avec une livraison plus tardive.

Pourquoi précommander une PS5 à la sortie ?

Si vous n’avez pas encore précommandé la PS5, il faudra être rapide. En effet, si les premières livraisons auront lieu le 19 novembre, les délais pourraient très vite augmenter. Autrement dit, pour être assuré d’avoir sa nouvelle console PlayStation 5 chez soi à Noël, il faut s’y prendre maintenant. Évidemment, Amazon est toujours très fiable sur les délais, vous avez donc la date précise de livraison de votre précommande sur son site.

Sachez également que pour toute précommande de PS5, Amazon conserve tous vos avantages. Vous pouvez donc tester le produit chez vous pendant 30 jours, et le retourner si vous n’êtes pas satisfait. C’est une bonne façon de constater l’évolution par rapport au modèle précédent. Cela dit, vous allez être impressionné par la qualité des jeux. Il y aura des exclusivités pour la PS5, mais certains jeux très appréciés sur PS4 seront aussi adaptés à la PS5.

Alors que Cdiscount, Darty ou encore Micromania n’ont plus aucun stock, Amazon est la dernière solution. Si vous voulez précommander votre PS5 dans les temps, c’est la façon idéale de le faire. Avec Amazon, vous pouvez réaliser votre achat en un clic. Sachez qu’il faut aller jusqu’au bout du processus pour sécuriser sa console. A tout instant, le stock peut disparaitre.

Pour découvrir la précommande de la PS5 sur Amazon, c’est ici :

