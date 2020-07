Première historique pour la Chine en direction de Mars

Alors qu’il y a quelques jours la toute première mission des Émirats arabes unis a pris la direction de Mars, ce matin c’est la Chine qui a lancé Tianwen-1 avec à son bord, une sonde et un rover de 200 kilogrammes.

La discrète mission chinoise est très ambitieuse. Elle ambitionne, tout simplement, de faire, en une mission, tout ce que la NASA a fait autour de Mars depuis les années 60. Pékin espère pouvoir placer une sonde en orbite autour de notre voisine rouge, un atterrisseur doit également rejoindre sa surface. Une mission périlleuse, qui est toujours source de stress pour les scientifiques les plus aguerris de la NASA. Cerise sur le gâteau, l’agence spatiale chinoise a prévu de faire sortir un rover de son atterrisseur pour effectuer plusieurs relevés du sol martien.

Une première pour la Chine

Si la mission réussit, ce sera la première fois qu’un rover non américain se balade sur le sol martien. De quoi relancer la course à l’espace entre l’empire du Milieu et le pays de l’Oncle Sam. Mais la Chine n’en est pas non plus à son coup d’essai. Déjà en 2013, elle avait réussi à envoyer un petit rover sur le sol lunaire, un « entraînement » nécessaire. Une performance qu’elle a répétée l’an dernier avec le rover Yutu 2. Mais le trajet entre la Lune et Mars n’a rien de comparable. La planète rouge est en moyenne 140 fois plus loin de la Terre que la Lune.

Les Américains comptent répliquer

De leur côté, les Américains ont bien prévu d’eux aussi se rendre sur Mars. La mission mars 2020 doit décoller de la base de tir de Cap Canaveral d’ici une semaine. Vous pouvez suivre le compte à rebours ainsi que le décollage juste ici. Cette mission déposera elle aussi un rover sur le sol martien, et sera un peu plus complexe que celle de Tianwen. Perseverance, le petit astromobile américain, recherchera dans les rochers martiens des traces fossilisées de vie. Si cette découverte, attendue par la communauté scientifique, est avérée, ce sera la première forme de vie extraterrestre découverte par l’homme.

Après le lancement réussi de la mission Al-Amal des Émirats arabes unis, une véritable course vers Mars est en train de se jouer entre les différentes grandes puissances de l’univers spatial. Toutes ces missions devraient atteindre notre voisine au début de l’année 2021.