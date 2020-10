Premiers tests PS5, une console enfin silencieuse et une manette révolutionnaire ?

Alors que cela fait plusieurs jours déjà que Microsoft commence à envoyer ses Xbox Series X et Xbox Series S un peu partout dans le monde pour réaliser les premiers tests autour de la puissance des consoles, tester la rétrocompatibilité et bien d’autres… Sony a choisi le Japon pour réaliser un premier aperçu de sa console qui est attendue pour le 19 novembre 2020 (en Europe) et le 12 novembre dans le reste du monde.

Ce week-end, ce sont donc quelques rares youtubeurs japonais dont le fameux magazine Famitsu qui a eu la chance de donner leurs premiers avis autour de la nouvelle console de Sony.

PS5 : Une console enfin silencieuse ?

C’est clairement le plus gros problème de la PS4. Que ce soit la première version de la console en 2013 ou les versions Slim et Pro de 2016. Les consoles sont très mal optimisées au niveau des aérations et il n’est pas rare d’avoir une console qui produit un énorme son d’avion (et nous n’exagérons pas) qui est très désagréable pour le joueur.

Le record revient à The Last Of Us Part II en juin dernier qui a énormément malmené les PS4 avec des records de bruit dépassant les 60 décibels. À ce stade, il était même quasiment obligatoire de jouer avec un casque pour profiter pleinement de l’expérience offerte par l’incroyable jeu de Naughty Dog.

Mais tout cela pourrait être (enfin) de l’histoire ancienne sur PS5 ! En effet, selon les premiers retours de la part des testeurs japonais, la PS5 serait une console bien silencieuse. Lors des longues séances de tests sur les premiers jeux, les youtubeurs qui ont eu la chance de prendre la bête en main confirment qu’ils n’ont pas entendu les fameux ventilateurs se mettre en route, mais que mieux encore aucun souffle chaud sortant de l’aération ne fut détecté au cours des tests. Ce qui peut donc réfuter les gros problèmes de surchauffent de la machine (du moins, pour le moment).

Des propos qui sont confirmés par les journalistes du prestigieux magazine Famitsu qui ont pu également réaliser une vidéo sur la console en elle même et la manette.

Une DualSense qui ne déçoit pas ?

C’est clairement un axe principal de communication de Sony. Depuis son annonce en avril dernier, la DualSense est considérée comme l’une des principales révolutions de la PS5. Attendue au tournant, la manette ne semble pas décevoir bien au contraire. Grâce à un essai sur le fameux Astro Bot (Astro’s PlayRoom offert sur toutes les PS5), les testeurs japonais ont pu découvrir toutes les fonctionnalités de la manette : Le fameux retour haptique, les gâchettes adaptatives très précises, le nouveau pavé tactile, l’efficacité du micro et la nouvelle disposition des LED autour du pavé tactile.

Le plus important à retenir, c’est que les promesses de Sony sont vraiment respectées. Les sensations sur la manette sont incroyables et marcher avec un personnage sur une surface « métallique » ne procurera pas les mêmes sensations que de marcher sur du verre. Il est assez difficile de l’expliquer (et de se l’imaginer), mais selon les retours des premiers joueurs une surface métallique provoque sur la manette des retours avec « avec de brèves vibrations assez fortes » alors que la surface avec du verre soit « plus glissante ». C’est vraiment intrigant et nous avons hâte de pouvoir enfin tester ce retour haptique.

Des jeux bien plus rapides

Bien que les premiers retours sont surtout axés sur l’expérience du jeu, la manette et les essais sur Astro’s Playroom et GodFall, Famitsu s’attarde un peu sur le côté « performance » de la PS5. Le magazine japonais précise que les jeux semblent effectivement bien plus rapides grâce à la puissance du fameux SSD. On peut voir sur GodFall qu’après une mort, un joueur va seulement « réapparaître » très rapidement sans passer par une relance du jeu.

the load time for Godfall on PS5 is less then a second and the time that it takes for you to get back is depending on how fast you hold circle to respawn after a death… 👀🤯 #PS5 #PlayStation5 pic.twitter.com/q4ON65FUSf — OpyGam3r (@opygam3r) October 4, 2020

Cela est ainsi bien plus rapide et impressionnant que les premiers tests sur Xbox Series X. Cependant, gardons bien en tête que sur PS5 il s’agit de nouveaux jeux complètement optimisés sur la nouvelle machine. Pour ce qui est des premiers tests de la Xbox Series X, ces derniers proposent de grandes améliorations par rapport à d’anciens jeux sur Xbox One qui ne sont donc pas optimisés pour la next-gen et la Xbox Series X.

Il sera donc intéressant de voir la rapidité des premiers jeux Xbox Series X, mais également de voir la rapidité de la PS5 sur les jeux rétrocompatibles (si l’on a la chance d’en avoir). Pour cela, Presse-citron vous donne rendez-vous très prochainement pour des tests et des comparatifs très poussés autour de la Xbox Series X, de la Xbox Series S et de la PlayStation 5.

Un premier bilan positif pour la PS5

À seulement un mois et demi de sa sortie, c’est donc un premier retour assez positif pour la PS5 de Sony. Alors bien entendu, nous devons prendre tout cela avec du recul, il ne s’agit que des premiers tests, qui ont été réalisés directement dans les locaux de Sony au Japon et il faudra bien entendu attendre des tests plus « généraux » dans le monde entier.

De notre côté, nous couvrirons bien entendu la sortie de la nouvelle console de Sony avec de nombreux tests, comparatifs et autres analyses. Il en sera de même avec la Xbox Series X et la Xbox Series S de chez Microsoft.

La next-gen de PlayStation le 19 novembre 2020 en France

Depuis le mois dernier, la PS5 est donc datée au 19 novembre 2020 au prix de 499,99€ (pour la version normale) et de 399,99€ (pour l’édition Digitale) en France. Les précommandes sont malheureusement en rupture de stock et la liste d’attente semble déjà être très longue puisque l’on parle d’une rupture de stock jusqu’à l’été 2021.

Votre dernière chance sera d’attendre le jour de la sortie et de vous précipiter dans un centre commercial pour l’achat d’une console sans passer par la précommande (bien que les stocks seront très limités). Sinon, nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle vague de précommande avant la sortie de la console comme Sony a pu le promettre. Pour cela, nous vous conseillons de jeter un œil à notre guide de précommande pour être certain de ne pas louper votre console.