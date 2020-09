Préparez-vous à redécouvrir Minecraft sur PlayStation 4 en VR

Si vous suivez de près ou de loin l’actualité autour du jeu vidéo au cours de ces dix dernières années, vous n’êtes sans doute pas passé à côté du phénomène Minecraft. Lancé en mai 2009 sur PC, le jeu de Mojang connaîtra un énorme succès avec plus de 100 millions de copies écoulées en huit ans. Le jeu connaîtra également une multitude de réédition et de portages sur pas moins de 18 plateformes différentes ! Aujourd’hui, avec ses différentes versions gratuites, payantes et ses nombreuses rééditions, Minecraft dépasse la barre des 200 millions d’unités écoulées !

En effet, Minecraft est disponible sur PC, Mac, Linux, Raspberry Pi. Sur l’ensemble des consoles actuelles de Microsoft (Xbox 360, Xbox One), l’ensemble des consoles actuelles de Sony (PS3, PS VITA, PS4), celles de Nintendo (3DS, Wii, Wii U, Switch). Mais également sur Apple TV, sur les Amazon Kindle Fire, sur les appareils mobiles et tablettes iOS et Android et même sur les Windows Phone. Minecraft est d’ores et déjà prévu sur PS5 et Xbox Series X pour atteindre les 20 plateformes différentes.

Et dans quelques jours, le jeu va encore une fois évoluer !

En effet, Sony annonce que la version PlayStation VR de Minecraft va être lancée pas plus tard que ce mois-ci ! Découvrez dès maintenant les premières informations autour de cette nouvelle version du jeu qui s’annonce fort intéressante !

Minecraft en VR sur PS4 !

Déjà disponible sur PC avec les versions Oculus et HTC Vive, c’est avec une grande joie que Mojang annonce l’arrivée de la version VR de Minecraft sur PS4 et une compatibilité avec le PlayStation VR. Malheureusement, nous ne savons pas si le jeu sera jouable aux PS Move ni quand cette mise à jour (gratuite) sera proposée. Mojang promet simplement de rendre la mise à jour disponible dès le mois de septembre 2020 !

Il faut donc savoir que cette mise à jour proposera une version VR stellaire. Aucun contenu supplémentaire ou supprimé. Les développeurs nous promettent un tas de nouveaux paramètres et conseils pour que vous puissiez adapter l’expérience VR à vos besoins. Il existe également deux façons principales de jouer au jeu en VR : les modes immersif et salon. Nous pensons que les deux sont cool, mais c’est à vous de décider.