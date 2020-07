Préparez-vous à voir plein de publicités en 3D sur internet

Google propose désormais un format publicitaire en 3D. Appelé « Swirl », ce nouveau format a été lancé en beta en 2019, avec quelques partenaires. Et cette semaine, la firme de Mountain View a annoncé la disponibilité de cette nouvelle option à tous les annonceurs dans le monde. Comme l’explique Rashi Verma, product manager, « Swirl permet aux consommateurs d’interagir avec un produit comme s’il était juste en face d’eux en leur permettant de faire pivoter, zoomer et développer la création dans l’annonce. Les publicités Swirl permettent aux marques d’illustrer les changements de comportement, les performances des nouvelles technologies, les caractéristiques uniques des produits, etc. »

Dans son annonce, Google donne quelques exemples d’usages, comme une publicité d’Adidas en Amérique latine qui permet aux internautes de faire des rotations et des zooms pour découvrir les caractéristiques du produit.

Un format qui pourrait devenir populaire auprès des annonceurs grâce à de bons résultats

Comme les autres formats publicitaires de Google, celui-ci pourrait désormais s’afficher sur les sites web de ses partenaires. Et il y a de fortes chances que les pubs en 3D séduisent de nombreuses entreprises puisque les résultats obtenus lors de la phase beta étaient très encourageants. « Les marques connaissent un grand succès en utilisant les publicités Swirl pour divers objectifs de campagne. Cela inclut une prise en compte accrue en présentant les fonctionnalités des produits, en renforçant la notoriété de la marque et en offrant une expérience mobile exceptionnelle », indique Rashi Verma.

La firme de Mountain View indique par exemple que grâce à Swirl, Adidas a multiplié l’engagement des internautes par quatre, et augmenté le temps passé devant la publicité.

De son côté, la société Purina a observé une multiplication par six de l’engagement par rapport aux publicités en 2D, grâce à une pub qui permettait aux internautes d’interagir avec un animal affiché sur la bannière. La marque de Vodka Belvedere a également expérimenté ce nouveau format et d’après Google : « Les publicités Swirl ont généré une favorabilité de marque 6,5 fois plus élevée et une intention d’achat 4,9 fois supérieure par rapport aux normes de catégorie, selon une étude de mesure du capital marque de Kantar. »