Offre flash : casque Bose en promo jusqu’à -40% au Prime Day 🔥

Amazon a attendu le Prime Day pour faire des remises très généreuses sur Bose : que ce soit son casque, ses écouteurs ou encore ses enceintes, le fabricant américain a vu le prix de la majeur partie de ses produits chuter depuis tôt ce matin. Comme toujours, les offres flash du Prime Day Amazon, comme celles sur Bose, sont exclusivement réservées aux clients Prime. Pour ceux qui ne sont pas encore membres Amazon, une version gratuite de 30 jours et sans aucun engagement et disponible.

Les bons plans Bose du Prime Day

La marque Bose n’a pas besoin du Prime Day Amazon et des soldes pour Ă©couler ses produits audio haut de gamme. Cela n’empĂŞche pas le marchand amĂ©ricain de faire quelques belles rĂ©ductions sur des produits comme le casque Bose QuietComfort 35 II, les enceintes sans fil Bose SoundLink Revolve ou encore les Ă©couteurs intra-auriculaires QuietComfort 20.

Voici toutes les offres sur le casque Bose au Prime Day :

Amazon : Prime Day séduisant pour Bose

Pour ceux qui veulent passer un bon été avec un bon casque ou une bonne enceinte portable Bose, le Prime Day Amazon est une occasion unique de saisir ces produits avec des remises qui dépassent les -40% dans certains cas. Très clairement, il ne faudra pas espérer pour la suite des soldes voir des réductions aussi généreuses et compétitives, et Amazon mise tout sur cette opération et après ça sera tout simplement fini.

Pour en venir maintenant au Prime Day Amazon en lui-mĂŞme, au delĂ des produits Bose, il s’agit d’un Ă©vĂ©nement qui a Ă©tĂ© crĂ©Ă© par le marchand il y a quelques annĂ©es, et qui a lieu le jour de l’anniversaire de la sociĂ©tĂ©. Si Ă l’origine, il s’Ă©talait sur une pĂ©riode de 24 heures, il dure cette annĂ©e au total 48 heures, et les premières promotions sur Bose ont Ă©tĂ© aperçues dès minuit ce lundi matin. Cela devrait laisser un peu plus de temps aux internautes de dĂ©couvrir les bons plans – en sachant que les ruptures de stock se font sentir dès les premières heures.

Pour en venir Ă la gamme de produits Bose, le casque sans fil Bose QC 35 II qui est en rĂ©duction en ce moment pour le Prime Day Amazon est un incontournable depuis plusieurs annĂ©es sur le marchĂ©. Avec une autonomie proche des 10 heures et un système de rĂ©duction de bruit, c’est le compagnon idĂ©al pour vous isoler en voyage. Si le nouveau Bose Headphones 700 vient de sortir il y a quelques semaines dĂ©jĂ , la rĂ©duction sur le QuietComfort 35 II lui offre un rapport qualitĂ© prix Ă couper le souffle.

Les casques audio Ă prix mini en soldes

Depuis le dĂ©but des soldes d’Ă©tĂ©, les casques et enceintes Bose n’ont pas vu beaucoup leur prix chuter – et le Prime Day qui vient tout juste de commencer donne un nouvel Ă©lan sur ce crĂ©neau lĂ . Sur des produits comme les enceintes ou les Ă©couteurs, vous pouvez Ă©conomiser plusieurs dizaines d’euros pendant ces ventes flash, et cela peut mĂŞme dĂ©passer les 100 euros de rĂ©duction immĂ©diate sur les casques comme le Bose QuietComfort 35 II.

Encore une fois, les soldes pour ce Prime Day Amazon sur Bose – comme sur toutes les marques – n’ont pas vocation Ă rester très longtemps, et c’est le rush depuis ce lundi matin. Amazon a rĂ©ussi Ă crĂ©er une alternative au Black Friday au mois de juillet, et il ne faut donc pas s’attendre Ă voir les gĂ©nĂ©reux deals flash rester plus longtemps que pendant ce vendredi noir qui a lieu fin novembre. Pour ceux qui veulent acheter un casque Ă prix rĂ©duit, c’est la dernière occasion avant la fin de l’annĂ©e.

Pour vous aider dans vos recherches parmi les milliers de bons plans du Prime Day sur Amazon, nous allons tenir Ă jour cette liste au quotidien pendant les deux jours Ă venir. Mais encore une fois, il est davantage probable que le marchand fasse Ă©tat de ruptures de stock que de nouvelles arrivĂ©es et promotions sur les produits Bose. DĂ©jĂ qu’ils sont peu en promotion, les remises pendant les soldes devraient vous convaincre sans rĂ©flĂ©chir.

Dans tous les cas, Amazon offre pendant le Prime Day la possibilitĂ© de se rĂ©tracter pendant 30 jours après son achat. De plus, le marchand assure une livraison express gratuite Ă tous ses clients, puisqu’il faut obligatoirement ĂŞtre client Prime pour bĂ©nĂ©ficier des remises lors du Prime Day. Si vous ne l’ĂŞtes pas encore, cette Ă©tape ne prend que quelques secondes, et elle est sans engagement. Par rapport aux Ă©conomies que vous pouvez rĂ©aliser en seulement quelques clics, vous allez vite comprendre pourquoi plus de 100 millions de personnes sont dĂ©jĂ membres Prime aujourd’hui.

Pour voir les soldes sur Bose au Prime Day Amazon :

