Prime Day d’Amazon : -54% sur les montres GPS de chez Garmin

Les montres GPS sont des produits qui se vendent comme des petits pains. Pour le Prime Day d’Amazon, la marque Garmin est à l’honneur avec une liste de sept montres connectées avec de très belles réductions (jusqu’à 54 %). Si vous avez envie de vous équiper ou de changer de modèle, c’est l’occasion parfaite.

Voici l’intégralité des montres GPS Garmin en promotion aujourd’hui :

-40 % sur la Garmin Forerunner 735XT

C’est l’une des montres connectées les plus vendues de chez Garmin, et la réduction du jour va faire des heureux. La Forerunner 735XT est équipée de nombreuses fonctionnalités parfaites pour les sportifs et pour les randonneurs. Grâce à cette montre connectée, vous n’aurez plus besoin de porter une ceinture pectorale pour la mesure de votre fréquence cardiaque. La montre possède la technologie Garmin Elevate, qui permet une mesure avec précision de votre rythme cardiaque. Elle est vendue au prix de 179 € au lieu de 299,99 € soit 120,99 € de réduction.

Entrainez votre cœur

La Forerunner 735XT est l’un des modèles les plus avancés de Gamin. Destinée au coureurs et triathlètes aguerris, ses capteurs vous permettront d’obtenir des informations précises sur votre activité physique et vos séances. Des données physiologiques seront également disponibles comme :

Le seuil lactique ;

Le stress score ;

La VO2 Max ;

Le prédicateur de course ;

L’aide à la récupération ;

et bien d’autres données.

Un véritable tracker

La Forerunner 735XT possède un système GPS très précis qui vous permettra de vous positionner en temps réel. D’ailleurs, le GPS travaille en osmose avec la fonction LiveTrack qui vous permettra de détecter automatiquement vos pauses ou vos démarrages d’activités.

En bref, concentrez-vous sur votre activité et laissez la Garmin Forerunner 735XT travailler pour vous. Une fois fini, vous n’aurez plus qu’à suivre entièrement votre activité sur votre téléphone grâce à l’application Gamin Connect qui est gratuite sur Android et iOS. Vous la trouverez sur Amazon au prix de 179 € au lieu de 299,99 € soit 40 % d’économie !

