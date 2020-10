Prime Day : le Redmi Note 9 Pro re-chute encore brutalement 🔥

Le Redmi Note 9 Pro est un smartphone entrĂ©e de gamme officialisĂ© par Xiaomi en avril dernier. Avec ses caractĂ©ristiques techniques (plutĂ´t milieu de gamme), il propose un excellent rapport qualitĂ© prix. En bonus, Amazon casse son prix pour ce Prime Day pour le placer dans le Top 3 des meilleures ventes Ă l’heure actuelle. Il passe ainsi Ă 199€ seulement, contre 299€ en temps normal.

Amazon voit rouge pour ce Prime Day. La plateforme marchande casse les prix sur tous les plus grands noms. C’est le cas de ce Redmi Note 9 Pro qui figurait dĂ©jĂ dans le Top des meilleures ventes sur le site du marchand. Pour aller directement Ă l’objectif : on n’a jamais vu ce smartphone Ă moins de 200€. C’est la première fois depuis sa sortie qu’il est aussi peu cher.

Alors que son rapport qualitĂ© prix Ă©tait dĂ©jĂ considĂ©rĂ© comme excellent sans mĂŞme de remise, vous imaginez actuellement. Il ne faut pas se faire d’illusion : les quelques exemplaires du Redmi Note 9 Pro Ă 199€ vont partir Ă vitesse grand V. Il se place en milieu de marchĂ© et les volumes de ventes sont gigantesques.

Si vous loupez le Redmi Note 9 Pro, sachez que vous pouvez vous régaler avec le reste de la gamme. Il est aussi en promo pour Amazon Prime Day :

Sans rentrer dans un comparatif prĂ©cis, le Redmi Note 9S est moins performant que le Note 9 Pro sur la photo (capteur principale de 48 MP Ă l’arrière contre 64 MP pour le Pro, 16 MP sur le capteur frontal vs 32 MP pour le Pro). Il ne possède pas non plus de capteur NFC. Le Redmi Note 9 est encore plus simple avec un Ă©cran plus petit. Cela dit, au niveau du prix, tous sont intĂ©ressants avec les remises du Prime Day.

Pourquoi prendre un Redmi Note 9 Pro

Impossible de comparer un Redmi Note 9 Pro avec un iPhone 11, certes. Pour autant, dans sa gamme de prix, le Redmi figure parmi les meilleurs du moment. Au niveau des caractĂ©ristiques techniques, on retrouve un Ă©cran LCD de 6,67″ avec une petite bulle qui vient cacher le capteur photo selfie. Il offre un excellent ratio screen to body de 84% en limitant au maximum les cĂ´tĂ©s. A noter qu’il est composĂ© de Gorilla Glass 5, ce qui permet d’Ă©viter toute rayure sur l’Ă©cran.

Pour ce qui est de l’offre photo, on retrouve un quadruple capteur photo sur le dos du Redmi Note 9 Pro. Dans son niveau de gamme, on ne retrouve pas mieux. Le capteur photo principal fait 64 MP, et on retrouve Ă©galement un module ultra grand angle, un capteur macro et un capteur de profondeur. Vous pouvez en parallèle enregistrer des vidĂ©os jusqu’en 4K. Certes, on pourrait lui reprocher ses 64 Go de stockage pour la photo. Cela dit, il permet d’ajouter plusieurs cartes (nano-SIM x 2 + microSD) pour gonfler sa capacitĂ© de stockage.

En matière de puissance, le Redmi Note 9 Pro n’a pas Ă rougir. Il est Ă©quipĂ© d’un processeur Snapdragon 720G de chez Qualcomm. C’est le mĂŞme qui est intĂ©grĂ© dans le dernier realme 7 Pro, et il permettra de faire tourner tous les jeux sur mobile. Le dernier point fort de ce smartphone, c’est incontestablement sa batterie. Elle fait 5 020 mAh et lui permet de facilement tenir deux jours en utilisation basique. Xiaomi est une valeur sĂ»re en matière d’autonomie. A noter qu’un chargeur rapide 33W est inclus dans la boite.

Au final, que retenir de ce Redmi Note 9 Pro en promotion pour le Prime Day Amazon ? C’est un excellent smartphone milieu de gamme, on fait difficilement mieux. Il est sĂ©rieux sur tous les points, sans jamais ĂŞtre excellent. Cela dit, pour 199€, vous ne pouvez pas non plus demander la lune. Si vous avez envie de faire une belle affaire ce mardi, c’est maintenant qu’il faut en profiter. 100€ de rĂ©duction immĂ©diate, c’est un rai cadeau.

Le Prime Day fĂŞte Xiaomi

Xiaomi est l’un des plus grands vendeurs de smartphones sur Amazon. Entre ses excellents Redmi Note 9 Pro / 9S / 9 ou ses Mi Note 10, la marque se place en force sur tous les crĂ©neaux. Elle a rĂ©cemment annoncĂ© le Mi 10 / Mi 10 Pro pour concurrencer le haut de gamme. Si ces deux smartphones partent un peu moins bien, les modèles entrĂ©e et milieu de gamme connaissent un succès monstrueux.

Si vous ne connaissez pas encore la marque Xiaomi (ni le Redmi Note 9 Pro), Amazon vous offre une belle sĂ©curitĂ©. Vous pouvez acheter ces produits et bĂ©nĂ©ficier d’une pĂ©riode de « satisfait ou remboursé » de 30 jours. A tout instant, vous pouvez ainsi retourner le produit s’il ne correspond pas Ă vos attentes. A ce prix-lĂ , vous allez quand mĂŞme ĂŞtre très surpris.

Comme la majoritĂ© des constructeurs, Xiaomi offre 2 ans de garantie sur ses Redmi Note 9 Pro. Cela concerne Ă©videmment que les tĂ©lĂ©phones neufs, comme ceux qui sont vendus en ce moment-mĂŞme pour Amazon Prime Day. Si vous remarquez le moindre souci, vous pouvez donc demander au support pour obtenir une assistance – voire changer de tĂ©lĂ©phone.

Outre le Redmi Note 9 Pro, Amazon Prime Day rĂ©serve de belles surprises sur toutes les plus grandes marques de tĂ©lĂ©phonie. Vous pouvez donc retrouver aux cĂ´tĂ©s de Xiaomi des gĂ©ants comme Samsung, Apple ou Huawei. La plateforme marchande n’a Ă©pargnĂ© aucun acteur, tous ont des remises plus ou moins sĂ©duisantes. Sur Xiaomi, on retrouve toutefois les plus belles rĂ©ductions avec parfois jusqu’Ă 40% de rĂ©duction sur des produits ayant quelques mois.

