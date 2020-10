Prime Day : les iPhone 11 en chute brutale chez Amazon 🔥

Aujourd’hui, les iPhone 11 sont considĂ©rĂ©s comme les meilleurs rapports qualitĂ© prix chez Apple. Ces smartphones qui ont moins d’un an (et qui appartiennent Ă la dernière gĂ©nĂ©ration) sont moins chers que les anciens modèles – et ils sont encore meilleurs. Pour couronner le tout, le site e-commerce fait chuter le prix de ces iPhone pour le Prime Day. Voici l’offre en cours :

Apple n’aime pas les remises, et ça se fait. La marque Ă la pomme n’en fait jamais sur sa boutique en ligne, ni dans ses magasins. Pendant très longtemps, les revendeurs n’avaient aucune marge dessus : ils ne pouvaient pas faire de promotion. Depuis une annĂ©e, la donne a changĂ© – et certains gros acteurs tels que les Amazon, Fnac ou Cdiscount s’y mettent petit Ă petit.

Le Prime Day Amazon est une occasion parfaite pour offrir des remises sur ces produits. Pour rappel, cette opération est plus importante que Black Friday pour le géant américain. Il fait des promotions sur toutes les plus grandes marques, Apple y compris. Par chance, les excellents iPhone 11 sont également inclus. Comme vous pouvez le voir, Amazon offre aussi des réductions choc sur les iPhone 11 Pro et Xr.

Pourquoi choisir un iPhone 11 ?

Dans quelques heures, Apple devrait dĂ©voiler une nouvelle sĂ©rie d’iPhone 12. Cela dit, les iPhone 11 restent toujours aussi populaires, et il sera difficile de battre leur rapport qualitĂ© prix. Au niveau des performances techniques, on a vraiment enregistrĂ© une nette amĂ©lioration depuis les iPhone XR / XS. Après s’ĂŞtre longtemps reposĂ© sur ses acquis, la marque a amĂ©liorĂ© le hardware de manière significative.

En ce qui concerne l’iPhone 11, on a un Ă©cran LCD de 6,1″. Certes, il n’a toujours pas intĂ©grĂ© l’OLED sur le modèle le plus abordable, mais l’Ă©quilibre de ce dernier est parfait : on ne voit mĂŞme pas. Par ailleurs, la marque Ă la pomme a travaillĂ© sur son offre photo : Ă l’arrière, un trouve un double capteur photo (avec un capteur ultra grand angle) qui saura pleinement rĂ©pondre Ă tous les besoins. A l’avant, le capteur selfie de 12 MP permet aussi la vidĂ©o en 4K.

Au niveau des performances, l’iPhone 11 bĂ©nĂ©ficie d’une autonomie supĂ©rieure Ă ses prĂ©dĂ©cesseurs. Un utilisateur tiendra sans problème une journĂ©e et demie en utilisation rĂ©gulière. Il pourra ensuite le faire charger avec la charge rapide (non incluse dans la boite). Outre la batterie qui se renforce, Apple a Ă©galement intĂ©grĂ© un nouveau processeur moins Ă©nergivore et mieux optimisĂ© (A13 Bionic). Au final, vous avez l’un des tĂ©lĂ©phones les plus puissants du marchĂ© entre vos mains.

Amazon baisse les tarifs au Prime Day

Sur l’Apple Store, vous n’avez jamais pu voir une rĂ©duction sur les iPhone 11. Peu de marchands ont rĂ©ussi Ă nĂ©gocier de faire des remises sur ces tĂ©lĂ©phones de la dernière gĂ©nĂ©ration. Amazon, avec son pouvoir de force, a pourtant rĂ©ussi Ă le faire pour le Prime Day. Le cyber-marchand amĂ©ricain peut mĂŞme se permettre d’offrir 10% de rĂ©duction sur ces appareils. Au final, c’est donc 80€ d’Ă©conomie assez facile.

Par ailleurs, quand vous achetez un nouvel iPhone 11 sur Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez des mĂŞmes garanties que si vous l’aviez achetĂ© dans une boutique officielle Apple (2 ans sur le smartphone). Vous avez donc intĂ©rĂŞt Ă l’acheter sur Amazon pour Prime Day afin de faire des Ă©conomies. Le produit est le mĂŞme, la garantie est la mĂŞme, c’est juste le prix qui est plus bas.

Pour rappel, les offres mises en avant pendant le Amazon Prime Day sont uniquement destinĂ©es aux clients Prime. Il faut donc ĂŞtre abonnĂ© pour pouvoir profiter de ces tarifs bas. Cela dit, vous avez une durĂ©e d’essai gratuite de 30 jours qui vous permettra de profiter de tous les deal, sans engagement. Cela inclut cette offre spĂ©ciale sur l’iPhone 11, qui permet de faire une gĂ©nĂ©reuse Ă©conomie.

Outre l’iPhone 11, on retrouve de nombreux autres produits Apple en promotion au Prime Day. Amazon ne fait pas dans la demie mesure puisque tous bĂ©nĂ©ficient de vraies belles rĂ©ductions. C’est le cas des Ă©couteurs AirPods 2 et des AirPods Pro, MacBook Pro ou encore iPad Pro. Bref, tous les produits de la firme de Cupertino sont en rĂ©duction.

Un stock limité sur les iPhone 11

Étant donnĂ© qu’Amazon capitalise davantage sur le Prime Day que sur le Black Friday, vous avez tout intĂ©rĂŞt Ă profiter de ces offres sur les iPhone 11 et autres dès maintenant. On ne verra peut-ĂŞtre pas de promotion aussi sĂ©duisante sur Apple avant la fin d’annĂ©e. Enfin, sachez que le stock est très limitĂ© sur ces produits, et que la rupture peut arriver Ă tout instant.

Sachez enfin que si vous prenez un iPhone 11 au Amazon Prime Day, vous avez ensuite 30 jours pour le tester chez vous, sans engagement. Si finalement, il ne vous convient pas, vous pouvez alors le rendre (sous condition qu’il soit presque neuf) et obtenir un remboursement. Amazon prend en charge les frais de retour et il vous remboursera intĂ©gralement quand il reçoit du smartphone. C’est une bonne opportunitĂ© pour tester un iPhone 11 sans aucun risque.

Pour ceux qui ne connaissent pas le Prime Day Amazon, c’est un Ă©vĂ©nement qui se tient du 13 au 14 octobre. Il existe depuis maintenant 5 ans, et c’est une opĂ©ration qui est organisĂ©e pour cĂ©lĂ©brer l’anniversaire du site. Cette Ă©dition a Ă©tĂ© dĂ©calĂ©e de quelques mois en raison de la crise sanitaire. On retrouve quand mĂŞme la qualitĂ© des Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes (voire mieux encore) avec des deals avantageux comme celui sur l’iPhone 11.

