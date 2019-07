La Microsoft Surface Pro 6 à -30% en soldes sur Amazon 🔥

L’un des produits phares du Prime Day Amazon sera la Microsoft Surface Pro 6. Cette excellente tablette qui peut aussi servir d’ordinateur avec un clavier, un stylet et une souris, voit son prix chuter drastiquement Ă l’occasion de cet Ă©pisode des soldes. L’offre ci-dessous est rĂ©servĂ©e aux clients Prime Amazon : si vous ne l’ĂŞtes pas encore, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’une gĂ©nĂ©reuse pĂ©riode d’essai de 30 jours sans engagement pour bĂ©nĂ©ficier de l’offre.

Les bons plans Microsoft Surface du Prime Day

Le Prime Day Amazon se dĂ©roule de ce lundi matin jusqu’Ă mardi soir, mais les plus beaux deals comme ceux sur cette Microsoft Surface Pro ne dureront pas très longtemps. La vente flash vient tout juste d’ĂŞtre initiĂ©e, et il ne faudra pas plus que quelques heures pour voir cette promotion spĂ©ciale pour les soldes de 30% disparaĂ®tre sur le modèle le plus populaire de la tablette ordinateur amĂ©ricaine sous Windows.

La Microsoft Surface Pro 6 pour cet excellent Prime Day

Pour ceux qui ne veulent pas s’encombrer avec un ordinateur (mĂŞme si c’est un portable) et pour ceux qui ne veulent pas juste se contenter d’une tablette, il y a la Surface Pro de Microsoft. Le produit qui est en soldes pour le Prime Day Amazon est un excellent compromis et sert officiellement de tablette ordinateur pour ses utilisateurs. En rajoutant un clavier, une souris ou un stylet, il est possible d’obtenir une version complète qui permet parfaitement d’utiliser des outils comme la suite bureautique Microsoft Office depuis sa Microsoft Surface Pro en toute simplicitĂ©.

Au niveau des caractĂ©ristiques techniques du produit en soldes pour le Prime Day Amazon, on peut souligner que la Surface Pro 6 de Microsoft vient Ă©quipĂ©e d’un très bel Ă©cran de 12,5 pouces – ce qui est bien plus grand que la plupart des tablettes actuellement sur le marchĂ©. Microsoft fait assez rarement des remises sur son produit, c’est donc une bonne opportunitĂ© pour l’acheter Ă un prix sensiblement infĂ©rieur Ă celui qu’on retrouve actuellement. Pour prĂ©parer la rentrĂ©e, Microsoft et surtout Amazon vous donnent la possibilitĂ© d’Ă©conomiser la somme de 300 euros sur le modèle de base de la Surface Pro 6.

Sans pour autant rentrer dans tous les dĂ©tails de cette Microsoft Surface Pro en rĂ©duction au Prime Day, il s’agit d’une version avec un processeur Intel i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. D’autres promotions sur d’autres formats sont Ă©galement disponibles. On notera par ailleurs que la Surface Pro est très lĂ©gère (770 grammes), et qu’elle a surtout une autonomie de 13,5 heures – ce qu’aucun ordinateur un peu plus traditionnel ne peut se prĂ©tendre d’avoir.

Amazon brade le prix de la tablette ordinateur

Pour la rentrĂ©e, Amazon fait des offres Ă l’occasion du Prime Day sur la Microsoft Surface Pro. Au delĂ de ce produit, le marchand n’hĂ©site pas Ă faire des remises sur d’autres produits du fabricant amĂ©ricain de Redmond, Ă l’instar de sa suite Microsoft Office qui voit aussi quelques rĂ©ductions, ou encore de sa console de jeux vidĂ©o Xbox.

Au delĂ de toute la gamme de Surface Pro qui sont en rĂ©duction pour le Prime Day, Amazon fait Ă©galement de très belles remises sur d’autres produits Ă©lectroniques. Mais encore une fois, il s’agit surtout d’offres flash qui ne restent pas très longtemps en ligne, il faut donc savoir sauter sur l’occasion pour obtenir un excellent prix sur certaines rĂ©fĂ©rences. Heureusement, Amazon laisse le droit de changer d’avis sous 30 jours, et de renvoyer son colis pour obtenir un remboursement.

Dans tous les cas, le Prime Day Amazon – que ce soit sur la Microsoft Surface Pro 6 ou autre – est rĂ©servĂ© uniquement aux clients Prime. Il faut donc obligatoirement ĂŞtre un membre du programme Amazon pour obtenir un accès Ă toutes les rĂ©ductions affichĂ©es sur la plateforme. Si vous ne voulez pas trop vous engager, il y a la possibilitĂ© de souscrire Ă une version d’essai gratuite pour 30 jours, et sans aucun engagement de la part du client.

Si vous ĂŞtes convaincus et que vous voulez rejoindre la communautĂ© des 100 millions de clients Prime Amazon, c’est ensuite un bon moment de se convertir. Au delĂ du Prime Day qui voit les remises sur des produits comme la Microsoft Surface Pro, le programme Prime permet d’obtenir un accès Ă la livraison express gratuite, ainsi qu’Ă des services comme Amazon Prime Music – un Ă©quivalent plus limitĂ© d’un Spotify. Après la pĂ©riode d’essai annoncĂ©e, Amazon Prime est disponible pour 49€ par an – ce qui reste vraiment dĂ©risoire par rapport aux Ă©conomies que vous pouvez faire. Ici, c’est plus de 300 euros d’Ă©conomies que vous pouvez rĂ©aliser sur la Microsoft Surface Pro.

Pour voir l’offre sur la Surface Pro aux Prime Day, c’est ici :

