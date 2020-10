Prime Day vs Black Friday : où sont les meilleurs deals ?

Dans quelques jours, Amazon va officiellement lancer son fameux Prime Day. Du 13 au 14 octobre, le marchand va enchainer les offres, sur le même rythme qu’un Black Friday. La plateforme communique déjà avec un compte à rebours visible depuis la page d’accueil. Pour autant, les offres seront-elles au niveau du Black Friday ?

Avant même le début du Prime Day, Amazon a déjà décidé de relayer des ventes flash. Il y a donc déjà des affaires à saisir ce vendredi, alors même que l’opération n’a pas encore commencé. C’est toujours comme ça : bien qu’il ne communique pas sur les offres, elles sont souvent déjà disponibles avant l’heure. Vous pouvez le constater par vous-même, le marchand cible les marques premium : Apple, Xiaomi, Samsung ou encore Huawei dans la high-tech.

Les bons plans déjà disponibles :

Amazon est un site e-commerce résolument premium. Pour optimiser ses coûts, il réduit au maximum les stocks dans ses entrepôts. En conséquent, les quantités disponibles de chacun des produits sont limitées. C’est une chose à bien garder en tête, même pendant le Prime Day : à tout instant, les offres affichées peuvent arriver au bout du stock.

Prime Day is the new Black Friday ?

Le Black Friday est un événement commercial mondial qui se tient le dernier vendredi du mois de novembre. C’est une opération à laquelle participent tous les marchands : Amazon, mais également Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger – ou mêmes les commerçants traditionnels. Elle tient ses origines des États-Unis, mais elle s’est rapidement étendue à d’autres parties du monde.

Le Black Friday est donc un événement mondial auquel participe Amazon. En parallèle de ça, le Prime Day est un événement 100% Amazon. La plateforme marchande a inventé cette opération pour célébrer son 20ème anniversaire, en juillet 2015. Depuis, elle en a fait un rendez-vous annuel pour illustrer sa puissance. Son rêve ? Faire du Prime Day un événement encore plus incontournable que le Black Friday.

Sur les dernières années, Amazon affirme haut et fort que le Prime Day représente davantage de chiffre d’affaires que le Black Friday chez lui. S’il est difficile de vérifier ce point-là, il est certain que le Prime Day a pris une ampleur colossale. La quantité et la qualité des promotions mises en avant durant ces 48 heures de bons plans est impressionnante.

Si Amazon capitalise sur le Prime Day, peu de concurrents arrivent à suivre la cadence du marchand. Sur les dernières années, Cdiscount, Fnac et Darty se sont montrés assez discrets lors de cette opération. Cette année, vont-il tenter leur chance avec des promotions ? Les yeux sont rivés sur Amazon, ses rivaux français auront du mal à attirer l’attention du public.

La pandémie a retardé l’événement

Sur les dernières éditions, le Prime Day Amazon s’est toujours tenu au courant du mois de juillet. Cette année, en raison de la crise sanitaire, le marchand a été dans l’obligation de revoir ses plans. C’est en septembre que la plateforme a finalement communiqué sur son événement mondial. Amazon offrira des milliers de bons plans dans 20 pays, dont la France.

Le mois d’octobre est historiquement un mois assez faible pour l’e-commerce. En effet, les clients attendent la fin novembre et décembre pour faire leurs achats de Noël. Avec ce Prime Day, Amazon pourrait déjà gonfler les volumes d’achats sur ce mois-ci. Alors que Black Friday est toujours un moment de rush, le Prime Day pourrait faciliter les achats à prix réduits.

Si vous ne voulez pas vous lever à minuit mardi 13 octobre pour saisir les offres, vous pouvez déjà vous rendre sur Amazon ce vendredi. En effet, le site a déjà affiché quelques belles pépites, avant même le Prime Day. Pour le Black Friday, la logique est la même : dans les 10 jours qui précèdent l’événement, on retrouve déjà des milliers de produits en promotion.

Plus haut sur cette page, nous avons fait une courte liste de quelques bons plans dans la high-tech. Mais le Prime Day et le Black Friday ne s’arrêtent pas là. Amazon fait chuter tous les prix à travers toutes les catégories. Selon ce qui vous intéresse, nous vous invitons à aller sur le site marchand et chercher les produits qui vous sont familiers. En ce moment, il est probable que vous puissiez faire de belles économies.

Les mêmes garanties appliquées au Prime Day

Que ce soit pour Black Friday, Prime Day ou tout autre événement, acheter en ligne vous donne des garanties. En effet, tous les marchands sont obligés de vous offrir une période de 15 jours de réflexion minimum. Chez Amazon, vous avez même 30 jours pour changer d’avis et retourner votre achat. Amazon demande juste que le produit soit comme neuf pour procéder au remboursement.

Comme toujours, que ce soit pour le Prime Day Amazon ou le Black Friday, la réussite passera par la vitesse. En effet, les AirPods 2 à 139€, ou les AirPods Pro à 209€ ne resteront pas longtemps en ligne. Il faut savoir être rapide sur toutes les pépites qui sont mises en avant par Amazon. Vous tombez peut-être au bon moment, vous voyez un deal à saisir dans l’urgence. Sachez que le marchand ne remplira pas les stocks, il ne faut pas tarder.

Si vous n’avez pas le temps pour suivre les ventes flash du Prime Day, et si vous ne voulez pas attendre Black Friday, nous avons la solution. Il suffit de mettre cette page dans vos favoris pour suivre les dernières offres à saisir absolument. La sélection plus haut sera mise à jour régulièrement tout le long du week-end pour refléter les meilleures affaires.

