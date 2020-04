Le prix du futur Galaxy Fold 2 fait (encore) parler de lui

Si le Galaxy Fold 2 n’est pas encore d’actualité, ce nouveau smartphone pliable est au centre de rumeurs depuis plusieurs mois déjà. L’une des caractéristiques évoquées assez régulièrement concerne son prix, ce qui est logique puisque de nombreux utilisateurs espèrent une potentielle baisse par rapport au 2 000 euros requis pour se payer le premier modèle pliable de Samsung.

Quelles nouveautés pour le Galaxy Fold 2 ?

Cette fois-ci, c’est le PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young qui a évoqué le tarif du Galaxy Fold 2. Côté prix, il évoque une baisse qui pourrait positionner le tarif du smartphone entre 1 780 et 1 880 dollars.

Pour lui, Samsung pourrait effectuer un changement de la sorte, car ils « cherchent à augmenter les volumes, nous pensons que son prix sera inférieur d’environ 100 dollars à celui de l’année dernière, soit de 1880 à 1895 dollars, malgré un écran principal et frontal plus grand/meilleur, une caméra à plus haute définition, le S-Pen et la 5G ».

Si la baisse est la même en France, le Galaxy Fold 2 pourrait se vendre aux alentours de 1 800 à 1 900 euros —et ce malgré l’amélioration de certains éléments du nouveau smartphone.

Ross Young n’a pas évoqué que le prix du smartphone, mais aussi les caractéristiques techniques portant sur l’appareil photo. Selon lui, le téléphone se dotera d’un triple capteur photo principal composé d’un capteur de 12 Mpx avec ouverture à f/1.8, d’un objectif ultra grand-angle de 16 Mpx, ainsi d’un capteur 64 Mpx téléobjectif et zoom hybride. En bref, un module photo qui n’est pas sans rappeler celui du Galaxy S20.

Comme le PDG l’indique, la configuration de l’appareil du Galaxy Fold était de 12 Mpx, 12 Mpx et 16Mpx.

Il ne serait pas étonnant que Samsung propose une version en 256 Go et 8 Go de RAM afin de le rendre plus accessible, car le Galaxy Fold n’est proposé qu’en 512 Go à l’heure actuelle.

Le Samsung Galaxy Fold 2 devrait être présenté en août, en même temps que les Galaxy Note 20, lors d’un événement en ligne.