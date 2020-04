Le prochain événement de Tesla se concentrera sur les batteries

Comme annoncé il y a quelque temps, Tesla tiendra bientôt un événement intitulé Battery and Powertrain Investor Day, dont la date avait été temporairement fixée au 20 avril. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il devrait plutôt avoir lieu à la mi-mai et être diffusée en ligne, puisque les rassemblements physiques ne sont pas d’actualité.

L’occasion pour Tesla de révéler le projet Roadrunner ?

Malgré le nom de l’événement, Elon Musk a indiqué que celui-ci se concentrerait plutôt sur les batteries. Dans un tweet, l’entrepreneur a déclaré : « Il y a beaucoup de choses à dire sur les batteries, alors oui, c’est ça. Je suppose que nous pourrions répondre à quelques questions sur les groupes motopropulseurs dans la section Q&R ».

Les mots d’Elon Musk laissent à supposer que Tesla se concentrera sur Roadrunner, un projet sur lequel l’entreprise est restée très discrète pour l’instant. Pour l’instant, les informations au sujet de cette initiative évoque l’ambition de produire des packs de batteries plus petits et plus légers, mais aussi plus faciles à produire.

À long terme, ces derniers pourraient également être moins chers à produire. En somme, ceux-ci constitueraient de véritables avantages concurrentiels pour Tesla, le tout en contribuant largement à la démocratisation des véhicules électriques, principalement grâce à un tarif qui deviendrait accessible à un plus grand nombre. L’objectif serait ainsi de fixer le coût à moins de 100 dollars au kWh.

Tesla travaille sur ce projet depuis plusieurs mois, qui est vraisemblablement en lien direct avec l’acquisition de Maxwell qui a eu lieu il y a un peu moins d’un an. Une chaîne de production secrète dédiée à cette initiative serait installée à Fremont.

Ni Tesla ni Elon Musk n’ont confirmé ces informations officiellement, malgré ce que laisse entendre le patron de la firme automobile. Il faudra donc attendre mi-mai pour savoir si la société dévoilera officiellement le projet Roadrunner et si celui-ci est à la hauteur des ambitions du groupe américain. Encore faut-il que la date de la présentation ne soit pas repousse à cause de la pandémie.