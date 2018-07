Les prochains casques de VR se connecteront avec un unique cable USB-C (enfin !)

Le consortium VirtualLink regroupant notamment Oculus, Valve, et Microsoft annonce l’USB-C comme standard de connectique pour les futurs casques de VR (réalité virtuelle)

À l’avenir, tous les casques de VR devraient se contenter d’un câble USB-C pour pouvoir se connecter à un PC. Une amélioration majeure pour rendre la technologie populaire auprès du grand public.

VirtualLink, un consortium d’entreprises impliquées dans le développement de casques de réalité virtuelle/mixte regroupant AMD, NVIDIA, Oculus, Valve et Microsoft, vient de faire une annonce intéressante. Les nombreux câbles nécessaires à la connexion des casques VR aux PC seront bientôt remplacés par un unique câble USB type C.

Ce nouveau standard de l’industrie sera sans conteste une amélioration majeure de l’expérience utilisateur des casque de VR, mettant un terme aux multiples connectiques USB et HDMIs nécessaire à l’usage des casques comme l’Oculus Rift actuellement sur le marché.

Une contrainte (majeure) en moins

S’il est évident que cela sera plus pratique à l’usage, cela devrait aussi rendre les casques de VR plus populaires auprès du grand public. Pour le moment, les nombreuses contraintes qui entourent cette technologie la limite à un public averti, et équipées de machines performantes disposant de toutes les connectiques nécessaires. Opter pour l’USB-C comme nouveau standard est un choix judicieux, puisqu’il permet de combiner alimentation et transfert de données (vidéo, audio) en un seul câble.

Avec ce nouveau standard, les casques de réalité virtuelle pourront être utilisés sur bien plus de machines, et notamment les ultra-portables, hybrides, et tablettes. Certes le standard USB-C n’est pas encore sur toutes les machines, mais il tend à se répandre rapidement au cours des prochaines années.

Source