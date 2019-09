Project Resistance : le nouveau Resident Evil dévoile ses secrets

Après deux semaines de teasing et de mystère, Capcom a enfin dévoilé les informations autour du mystérieux « Project Resistance » qui marquera le prochain chapitre de la licence Resident Evil. C’est à l’occasion du Tokyo Game Show que l’éditeur a dévoilé les informations tant attendues, mais aussi un peu redoutées.

Project Resistance : Resident Evil en multijoueur

Trois jours après le premier teaser du Project Resistance, Capcom lève le voile sur ce nouveau chapitre. Ainsi, le jeu multijoueurs asymétrique en ligne est confirmé. C’est donc cinq joueurs qui vont s’affronter dans un jeu qui mélangera à la fois coopération et compétition. Capcom promet ainsi qu’à chaque nouvelle partie, c’est une nouvelle expérience qui sera offerte aux joueurs.

Ainsi, dans Project Resistance (nom toujours provisoire), quatre survivants doivent coopérer ensemble pour échapper dans le temps imparti aux pièges que le vicieux Mastermind met en place en temps réel. Dans chaque partie, un joueur au hasard est désigné comme « Mastermind ». Ce dernier pourra ainsi garder un oeil sur les quatre joueurs survivants à travers un réseau de caméras de sécurité, gardant une longueur d’avance pour empêcher leur fuite.

Pour empêcher les joueurs de fuir et gagner la partie, le Mastermind pourra placer des obstacles dangereux, des ennemis, des pièges ou même manipuler l’environnement grâce à un jeu de cartes aléatoire qui lui permet de déclencher certaines actions à la volée. Cerise sur le gâteau, le Mastermind pourra même contrôler certains ennemis comme l’imposant Tyrant qui a eu un gros succès dans Resident Evil 2.

Pour les survivants, ils vont devoir travailler ensemble dans le but de remplir des objectifs pour s’enfuir. Chaque survivant possède des compétences uniques pour aider son équipe à surmonter les défis imposés par le Mastermind et à survivre à la sinistre expérience.

Project Resistance : Une béta à venir bientôt !

Les visiteurs du Tokyo Game Show peuvent d’ores et déjà s’essayer à cette nouvelle version de Resident Evil ! Cependant, inutile d’aller au Japon ! En effet, les membres du programme Xbox Insider ainsi que les ambassadeurs Resident Evil auront une chance de participer à la bêta fermée de Project Resistance sur PS4 et Xbox One du 4 au 7 octobre 2019. Les inscriptions seront ouvertes entre le 11 et le 18 septembre 2019 sur le site officiel du jeu.