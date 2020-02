Project Witness : YouTube propose un nouveau film en VR « pour créer de l’empathie »

Personne ne ressort indemne d’une expérience carcérale et certainement pas les plus jeunes. C’est pour tenter de créer une forme d’empathie pour les enfants en prison que YouTube a lancé Project Witness, une nouvelle expérience en réalité virtuelle (VR).

Le site a précisé dans un billet de blog les détails de cette initiative :

Le film VR installe le spectateur dans le quotidien d’un enfant incarcéré. Vous pouvez voir et entendre l’expérience d’être en isolement dans une cellule du point de vue d’un enfant dans une prison pour adultes. YouTube est une plateforme puissante qui peut agir et pas uniquement dans le domaine du divertissement. La VR est un format unique pour attirer le spectateur dans l’histoire. (…) Nous présenterons également Project Witness lors de plusieurs espaces et événements YouTube tout au long de l’année.