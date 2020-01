ProtonMail lance une alternative chiffrée à l’Agenda de Google

Si vous êtes à la recherche d’une alternative plus sécurisée à Gmail, ProtonMail est l’une des options qui s’offrent à vous. Outre le fait que ce service utilise le chiffrement de bout en bout pour protéger vos données lorsque celles-ci sont stockées dans ses serveurs, ProtonMail profite également du fait que son éditeur est basé en Suisse.

Comme expliqué sur le site de ProtoMail, « cela signifie que toutes les données des utilisateurs sont protégées par les strictes lois suisses sur la confidentialité. »

Après ProtonMail, voici ProtonCalendar

Mais l’entreprise Proton ne veut pas se contenter de ce concurrent de Gmail. Alors que l’entreprise proposait déjà un VPN ainsi qu’un service pour chiffrer les contacts, celle-ci a récemment dévoilé ProtonCalendar, un agenda sécurisé.

La volonté affichée de Proton est en effet de proposer toute une série d’applications et de services qui pourront servir d’alternatives sécurisées aux apps que vous utilisez actuellement (comme celles de Google).

Actuellement, ProtonCalendar est disponible en beta, ce qui signifie que l’objectif est pour le moment d’obtenir des retours de testeurs afin d’améliorer le produit avant sa sortie en version stable.

Et pour le moment, PrtotonCalendar n’est disponible qu’en beta. Mais une application pour Android et iOS devrait sortir cette année.

En tout cas, cette version web vous permettra déjà de gérer les événements de votre agenda, mais avec un petit plus en matière de confidentialité : comme l’explique Proton, aucun autre calendrier ne respecte la vie privée autant que ProtonCalendar.

À l’instar de ProtonMail, « ProtonCalendar utilise un chiffrement de bout en bout pour garder toutes les informations sensibles de vos événements privées et sécurisées ».

« Le titre, la description, l’emplacement et les participants de chaque événement sont cryptés sur votre appareil avant qu’ils n’atteignent nos serveurs, afin qu’aucun tiers (y compris ProtonMail) ne puisse voir les détails de vos événements », explique l’entreprise.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’il sera possible d’utiliser cet agenda sécurisé gratuitement. Cependant, une version payante, avec plus de fonctionnalités, sera également proposée.