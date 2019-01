Ce prototype d’interface pour iOS va vous surprendre

S’il y a bien quelque chose qui fait l’unanimité (même auprès des aficionados d’Android comme moi) chez la majorité des utilisateurs de smartphone, c’est que l’UI d’iOS est l’une des plus ergonomiques du marché. Sans fioriture, le système d’exploitation de la firme à la pomme va droit au but et son design est simple et efficace.

Mais il y a malgré tout certains irréductibles qui tentent de modifier le logiciel préféré des utilisateurs d’iPhone, dans un but purement divertissant, et parfois, le résultat est tel qu’il vaut le coup d’être partagé, même s’il ne s’agit pour le moment que d’un concept.

Et si Apple s’inspirait de cette modification d’iOS ?

Alors, en quoi consiste ce programme ? C’est très simple : il fait réagir les différents constituants de l’interface avec la lumière ambiante. Concrètement, et vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous pour vous faire votre propre avis sur la question, on a vraiment l’impression de se retrouver face à des éléments physiques.

En effet, chaque partie de l’UI semble avoir trois dimensions et une ombre vient même confirmer la réalité de l’invention du youtuber Bob Burrough, à l’origine de l’expérimentation. Auparavant, il était employé chez Apple, jusqu’à son départ en 2014, époque où les gros salaires de l’entreprise s’étalaient dans nos colonnes.

Comment fonctionne cette prouesse ?

Très immersif, le dispositif imaginé par l’ingénieur utilise en fait l’éclairage de son environnement, couplé à une caméra, l’Olloclip, que nous avions déjà testé lors de sa sortie. Nous en avions d’ailleurs été très satisfaits, dans le cadre d’une utilisation photographique en tout cas.

S’il y a peu de chances que cette création originale soit un jour prise en compte par Cupertino dans ses prochaines mises à jour (on en voit mal l’utilité), l’idée est louable. Je pense même qu’elle pourrait avoir un domaine d’application tout tracé dans les jeux vidéo.