PS Plus : Sony augmente les prix de l’abonnement en France

Sans crier gare, Sony annonce une hausse des prix de l’abonnement PS Plus en France, qui prendra effet le 31 août.

Un PS Plus (un peu) plus cher le 31 août

Depuis quelques années déjà, l’abonné PS Plus profite sur ses consoles Sony de nombreux services additionnels, comme le téléchargement de jeux gratuits chaque mois, un espace de stockage sur le cloud, des réduction exclusives sur le PS Store… Depuis la PS4, ce même service PlayStation Plus est indispensable pour jouer en ligne. Aujourd’hui, Sony confirme une augmentation des tarifs de l’abonnement, qui entrera bientôt en vigueur en France.

A ce jour, le service PS Plus est affiché au tarif de 49,99 euros pour un abonnement d’un an. Pour ceux qui ne souhaitent pas s’engager sur une année complète, Sony offre également la possibilité de souscrire à un abonnement de 3 mois (contre 19,99 euros) ou même un mois seulement (6,99 euros). Des abonnements qui peuvent s’effectuer directement en ligne, via le PS Store, ou en achetant des cartes prépayées en boutiques.

Dès le 31 août prochain, les tarifs du PS Store seront ainsi légèrement supérieurs à ceux pratiqués actuellement. Pour profiter d’une année complète d’abonnement, il faudra ainsi débourser 59,99 euros, mais aussi 24,99 euros pour le trimestre, et 7,99 euros pour un mois. Les plus observateurs remarqueront d’ailleurs qu’il sera bientôt plus rentable de compiler trois abonnements consécutifs d’un mois plutôt que de souscrire directement à un trimestre. Etonnant…

Bien sûr, les abonnés dont la souscription PS Plus se termine au-delà du 31 août ne seront impactés par cette hausse des prix qu’au moment du renouvellement de leur abonnement. Pour retarder l’échéance, on peut évidemment décider de prolonger son abonnement avant cette même date, en cumulant par exemple des cartes PS Plus en boutiques.