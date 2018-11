PS4 Pro : un nouveau modèle CUH-7200 plus silencieux

Une PS4 Pro plus silencieuse déjà en boutiques

Cela fait deux ans maintenant que Sony propose en boutiques sa PS4 Pro, une version surpuissante de sa console de salon, qui permet notamment de profiter d’un rendu 4K sur certains jeux, sans oublier diverses optimisations techniques (framerate, temps de chargement…). Une PS4 Pro plutôt réussie dans l’ensemble, même si cette dernière souffre d’un défaut plutôt gênant, à savoir le bruit émis par son système de refroidissement.

En effet, sur certains titres (God of War, F1 2018, PES 2019…) la PS4 Pro a tendance à s’emballer, avec des ventilateurs qui semblent donner leur maximum pour rafraîchir la bête. Si la PS4 classique a été revisitée en mode Slim, la version Pro est aujourd’hui encore identique à celle lancée en fin d’année 2016. Pourtant, un « nouveau » modèle est bel et bien disponible en boutiques…

En effet, depuis quelques jours maintenant, il est possible de mettre la main sur une nouvelle série CUH-7200 de la PS4 Pro. Cette dernière est notamment présente dans les bundles incluant le jeu Red Dead Redemption 2. Esthétiquement, cette nouvelle version est relativement identique à la PS4 Pro classique, pourtant, elle apporte quelques améliorations plutôt agréables.

Ainsi, en retournant la console, on peut notamment apercevoir une connectique légèrement modifiée, notamment en ce qui concerne l’alimentation, plus compacte, à l’image de celle utilisée sur la PS4 ou encore les Xbox One S/X. Selon les tests menés par Digital Foundry, la PS4 Pro nouvelle génération gagne en silence, avec 44 dB/48dB pour ce nouveau modèle, contre 50dB/55dB pour le modèle de base. A noter toutefois que la nouvelle PS4 Pro a toutefois tendance à chauffer davantage que le modèle lancé en 2016.

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’une « nouvelle » PS4 Pro, il suffit de regarder sur l’emballage et de chercher la mention CUH-72xx. Cette dernière devrait logiquement se démocratiser dans les boutiques, prenant progressivement la place du modèle actuel.

(Via Eurogamer)