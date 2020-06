PS5 – C’est officiel, le rendez-vous du 4 juin est repoussé suite aux tragiques événements américains

Cela devait être un rassemblement, un événement, une fête pour les joueurs et les fans PlayStation. Le jeudi 4 juin à 22h (heure française), Sony devait enfin prendre la parole pour montrer les premiers jeux PS5. Hélas, le rendez-vous est officiellement reporté en raison de la crise qui touche les États-Unis actuellement avec le mouvement #BlackLivesMatter.

« Permettre à des voix plus importantes d’être entendues »

Le message est clair. Le message est fort. Le message est vrai. PlayStation vient d’annoncer sur son principal compte Twitter que l’événement PS5 prévu le jeudi 4 juin à 22h (heure française) est annulé en raison des nombreuses émeutes dans les principales villes américaines suite à la mort de George Floyd, un homme afro-américain décédé le 25 mai 2020 des suites de violences policières dans la ville de Minneapolis.

Nous avons décidé de décaler l’événement PS5 du 4 juin. Bien que nous comprenions que vous êtes impatients de voir les jeux PS5, nous pensons que ce n’est pas le bon moment pour ça. Pour l’instant, nous prenons du recul pour permettre à des voix plus importantes d’être entendues.

PlayStation décale donc la conférence qui avait pour but de dévoiler les premiers jeux de la PS5. Pour le moment, la nouvelle date n’a toujours pas été dévoilée. Il y a fort à parier pour que la nouvelle date ne soit pas divulguée de si tôt, tant que les tensions ne s’apaisent pas un minimum. Aujourd’hui, c’est Electronic Arts qui a annulé la présentation de son nouveau jeu Madden NFL. Plus tôt encore, c’était Google qui annulé également un événement.

Depuis ce week-end, la plupart des grandes villes américaines comme New York, Chicago, Seattle ou encore Miami se soulèvent pour lutter contre les violences policières racistes. De violents affrontements se succèdent entre la population et les forces de l’ordre. Derrière toute cette violence, un slogan raisonne : Black Lives Matter (La vie des noirs compte). George Floyd est un nom de plus sur la longue liste de personnes afro-américaine décédée dans des conditions plus que douteuses suite à une intervention policière.