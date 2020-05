C’est officiel, les premiers jeux PS5 seront présentés le 4 juin

Cela faisait plusieurs heures que la rumeur commençait à se propager sur le Net. Après leur bilan fiscal ce mois-ci et cette déclaration de Sony, nous annonçant que les jeux PS5 seront présentés « très bientôt ». Puis avec le tweet du fameux Jason Schreier, qui avait annoncé il y a quelques jours la date du 3 juin. C’est désormais officiel, Sony nous donne rendez-vous le jeudi 4 juin 2020 à 22h (heure française) pour découvrir le « futur du jeu vidéo ».

PlayStation 5 – Le 4 Juin 2020

Après la première prise de parole au mois de mars qui avait déçu de nombreux joueurs, puisque Sony avait vraiment privilégié le côté « hardware », pour séduire les développeurs (conférence de la GDC oblige), les joueurs étaient dans l’attente d’une vraie conférence qui allait mettre en avant les raisons pour lesquelles ils sont attachés à la marque PlayStation… Les jeux.

Sony aura dans un premier temps hypé les joueurs en dévoilant la DualSense, la fameuse nouvelle manette PlayStation qui accompagnera la PS5. Aujourd’hui, c’est officiel, Sony nous donne rendez-vous le jeudi 4 juin à 22h (heure française) pour y dévoiler son futur.

Pour le moment, aucune information supplémentaire. Nous savons seulement que c’est un événement centré sur les jeux, mais nous ne savons pas si cela sera des jeux de lancement, des jeux prévus pour plus tard, et nous ne savons pas non plus si la console sera (enfin) dévoilée lors de cet événement. De même, nous ne savons pas non plus si cet événement sera fait sous forme de conférence ou si Sony va opter pour une vidéo préenregistrée comme ce fut le cas pour le State of Play de The Last Of Us Part.II ou encore celui de Ghost of Tsushima.

Nous ne savons pas non plus si la firme reviendra sur les différents services (PS Now, PS+…) ou si ce moment de communication sera centré uniquement sur la partie « Entertainment » avec les jeux. Contrairement à Microsoft et l’Inside Xbox de début mai, nous ne savons pas non plus si Sony montrera des jeux tiers ou des jeux First-Party.

Quoi qu’il en soit, la conférence devrait durer une heure, et sera diffusée sur la plupart des réseaux sociaux de PlayStation. Ce sera à suivre bien entendu sur Presse-citron.