PS5 : comment regarder la conférence de lancement en direct 🔴

Cette fin d’annĂ©e marque l’arrivĂ©e des consoles Next-Gen, et ce soir a lieu une confĂ©rence sur la PS5 en direct. Elle permettra de connaĂ®tre un peu mieux le catalogue de lancement, mais surtout les prix et dates de sortie des PlayStation 5, et PlayStation 5 Digital Edition.

Ce soir à 22 heures, vous pourrez regarder la conférence de lancement de la PS5 en direct sur la chaîne YouTube de PlayStation, et en direct commenté sur notre site.

La conférence PlayStation 5 en direct vidéo

La confĂ©rence PS5 sera disponible en live sur les chaĂ®nes YouTube de PlayStation, vous pourrez y assister ce soir dès 22 heures. Elle devrait durer moins d’une heure, ce 16 septembre 2020 s’annonce donc intense en annonces. La vidĂ©o sera disponible ci-dessous, dès sa publication ⬇️

Le prix et la date de sortie enfin dévoilés ?

Alors que ce showcase dĂ©diĂ© Ă la PlayStation 5 fera la part belle aux jeux, les dernières rumeurs Ă©voquent surtout l’annonce du prix et de la date de sortie de chacune des deux consoles.

Après l’annonce quelque peu ratĂ©e de Microsoft sur la date de sortie et les prix des Xbox Series S et Series X (10 novembre), Sony est attendu au tournant. Ce showcase pourrait donc se transformer en vĂ©ritable confĂ©rence de lancement de la PS5.

La vraie inconnue pour le lancement des PS5, c’est le stock disponible pour les joueurs. Les dernières informations rapportent une baisse de la production, qui est passĂ©e de 15 millions d’unitĂ©s Ă 11 millions. La cause est simple, la pandĂ©mie actuelle impacte la chaĂ®ne logistique, ce qui est le cas sur tous les produits tech depuis cet Ă©tĂ©.

Les jeux PS5 Ă l’honneur

Si le doute plane sur l’annonce des prix des PS5 et PS5 Digital Edition dans cette confĂ©rence du 16 septembre en direct, les jeux seront eux bien lĂ . Sony a dĂ©jĂ communiquĂ© sur le fait que les jeux prĂ©sentĂ©s seront ceux des studios partenaires.

Les dernières rumeurs avancent des partenariats commerciaux spéciaux entre la marque et certains éditeurs, pour des exclusivités temporaires pour le lancement. Si Spiderman Miles Morales, Horizon II : Forbidden West et Gran Turismo 7 avaient fait parler lors du State of Play du 11 juin, ce showcase PS5 en direct pourrait nous surprendre.

Depuis cette confĂ©rence, les rumeurs se sont intensifiĂ©es sur la puissance de la PS5, et certains revendeurs s’attendent Ă un volume de vente quatre fois supĂ©rieur Ă celui des Series S et X chez Microsoft.

Dans la conférence PS5 en direct ce soir, nous devrions, à minima, connaître toutes les caractéristiques techniques officielles des PlayStation 5, et PlayStation 5 Digital Edition. 8K, 120 fps, stockage de 1 To, nous saurons tout.

La nouvelle manette DualSense a aussi beaucoup fait couler d’encre, notamment sur sa gestion du retour haptique, et ses gâchettes adaptatives. Mais ce que tous les joueurs du monde entier attendent ce soir, c’est de connaĂ®tre la date de prĂ©commande de la PS5, et le prix des PS5 et PS5 Digital Edition. Le meilleur moyen de ne rien manquer, c’est de regarder la confĂ©rence PS5 en direct.

Comment ne rien rater des annonces PlayStation 5

Comme nous l’Ă©voquions en dĂ©but d’article, vous avez plusieurs moyens pour suivre la confĂ©rence PS5 en direct. Le coup d’envoi est fixĂ© pour 22 heures, ce 16 septembre 2020. Sony a annoncĂ© une durĂ©e comprise entre 40 minutes et une heure. Quand on sait qu’Apple a passĂ© 36 minutes Ă prĂ©senter ses nouvelles Apple Watch hier, on se rend compte que la confĂ©rence PS5 en direct devrait ĂŞtre (très) dense en annonce.

On vous donne donc rendez-vous ce soir sur Presse-citron pour suivre en notre compagnie cette conférence de lancement PS5 en direct, pour ne manquer aucune information essentielle. Si la PS5 est disponible chez ce soir, soyez vigilants, les ruptures de stock sont assurées dans les premières heures. Reste à savoir si vous allez opter pour une PS5, une PS5 Digital Edition, ou si vous préférez patienter pour les Xbox Series S et Series X.