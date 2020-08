PS5 : non, la nouvelle console de Sony n’est pas reportée à 2021

Il y a quelques jours, alors même que Halo Infinite venait tout juste d’être reporté à 2021, Microsoft confirmait le lancement, en novembre, de sa nouvelle Xbox Series X. Le géant américain n’a toujours pas annoncé la date de sortie précise de sa nouvelle Xbox, ni même son prix, mais il sera bel et bien possible de déballer sa Xbox Series X à Noël, voire même avant bien sûr, pour les plus pressés.

La PS5 aussi pour la fin d’année 2020

Du côté de chez Sony, on savait déjà que la PS5 était prévue pour « la fin de l’année 2020 ». Toutefois, certaines rumeurs ont évoqué un possible retard, en partie à cause de l’épidémie de coronavirus, mais aussi afin de permettre au géant nippon d’étoffer un peu le line-up de sa machine. Rien de tout cela toutefois, puisque Sony a tenu à confirmer que sa PS5 serait bien en boutiques avant le passage à 2021.

Ainsi, selon Eric Lempel, en charge du marketing chez Sony Interactive Entertainment : « C’est un immense challenge à tous les niveaux. Pas juste pour la partie de l’entreprise que je supervise, mais pour toute l’entreprise. La bonne nouvelle, c’est que nous nous en sortons. Nous allons lancer la PS5 cette année, et de mon côté, nous ferons tout pour apporter l’excitation et la magie d’un lancement. Nous sommes engagés. »

Chez Sony, on entend donc célébrer le lancement de cette « next gen » avec la même ferveur que pour les générations précédentes, sans le moindre report à l’horizon. De plus en plus de joueurs s’étonnent toutefois d’un certain manque de jeux « exclusifs » au line-up des deux consoles à venir, et certains ne seraient pas contre un report à 2021, pour permettre aux deux machines d’être commercialisées avec un panel de jeux « next-gen ».

Toujours est-il que la PlayStation 5 et la Xbox Series X sont toutes les deux attendues pour la fin de l’année, et que l’on vous proposera évidemment un test complet des deux machines sur Presse-Citron. Affaire à suivre donc.