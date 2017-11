Samsung use et abuse de la publicité comparative. Mais à force de vouloir faire d’Apple sa cible, Samsung n’en fait-il pas plutôt sa référence ?

Mise à jour du 2 mars 2015 : cet article publié originellement le est toujours d’actualité puisque lors de la conférence de lancement du Samsung Galaxy S6 au MWC de Barcelone, Samsung n’a pu se retenir de comparer à plusieurs reprises son dernier smartphone avec l’iPhone 6, puis rebelote dans cette publicité sortie début novembre 2017.



Mise à jour du 7 mars : et ça continue…

Mise à jour du 4 août 2016 : encore et encore…

Mise à jour du 7 novembre 2017 : pas mieux… voir ci-dessous

En matière de stratégie commerciale, il existe une règle connue et fréquemment appliquée : on ne mentionne pas la concurrence, et on évite de se comparer à elle. Bien sûr, en fonction du contexte, cette règle peut être habilement contournée, voire ignorée. C’est d’ailleurs à cela que sert la publicité comparative.

Mais c’est une stratégie à manier avec beaucoup de prudence, car le risque est grand que le message se retourne contre vous. C’est apparemment ce que ne semble pas avoir encore compris Samsung, dont la fixation sur Apple semble virer au pathologique, voire au pathétique.

Je vous épargnerai ici la liste exhaustive des publicités pour les smartphones et tablettes Samsung de ces dernières années prenant systématiquement l’iPhone ou l’iPad pour « cible », tant elle serait longue et finalement ennuyeuse. Mais une chose parait évidente : que ce soit conscient ou pas dans l’esprit des consommateurs, ces publicités – souvent humoristiques, ce qui ne change rien au fond du message – n’ont probablement qu’un effet, et il est à l’opposé de celui espéré par la marque coréenne : un formidable hommage à Apple.

Dans sa publicité, Samsung se moque d’Apple, et lui rend finalement hommage…

En fait, Samsung en étalant publiquement sa fixette sur Apple, se tire une balle dans le pied : le coréen veut faire de l’iPhone et de l’iPad des cibles. Il en fait contre toute attente… des références. Et démontre par là même qu’il court derrière Apple sans jamais le rattraper (même si dans la réalité sur certains points il est devant).

En fait, la stratégie publicitaire de Samsung pour ses smartphones et ses tablettes est fondée uniquement sur la comparaison avec Apple. C’est un peu court pour une firme aussi puissante, non ? Rien de pire pour une marque que montrer de tels signes d’allégeance à son principal concurrent. C’est dommage car les produits Samsung méritent sûrement mieux que ce traitement quelque peu obsessionnel, voire infantile.

Regardez ces quelques exemples récents de pubs Samsung anti-Apple… (mise à jour du 7/11/2017 : malheureusement certaines ne sont plus disponibles sur YouTube)

