Publicité : Taboola et Outbrain fusionnent pour défier Google et Facebook

Bien que vous ne connaissez pas forcément Taboola et Outbrain, vous avez probablement déjà interagi avec au moins l’une de ces deux entreprises, sans le savoir. Dans le monde de la publicité, ces deux acteurs proposent des solutions de monétisation très utilisées par la presse en ligne.

Et aujourd’hui, les deux entreprises décident de fusionner, alliant leurs forces pour mieux concurrencer Amazon, Google et Facebook. Actuellement, 70 % des revenus de la publicité en ligne sont générés par ces trois géants d’internet.

Un nouveau géant de la publicité ?

Lorsque le deal sera définitivement scellé, Adam Singolda, fondateur et actuel CEO de Taboola, prendra les rênes des deux entreprises combinées. Cette nouvelle entité utilisera la marque Taboola, mais le branding sera révisé afin de refléter cette fusion. « Selon les termes de l’accord de fusion, les actionnaires d’Outbrain recevront des actions représentant 30% de la société fusionnée plus 250 millions de dollars en espèces. Le conseil d’administration de la société fusionnée sera composé des membres actuels du conseil de Taboola et de celui d’Outbrain », nous explique-t-on dans un communiqué.

Cette nouvelle société fusionnée veut proposer plus de choix aux annonceurs, de meilleurs revenus aux éditeurs, et entend casser le duopole de Facebook et Google dans la publicité en ligne. Grâce aux portées combinées de Taboola et Outbrain, la nouvelle entité sera en mesure d’atteindre un public de 2 milliards d’internautes par mois. « La société combinée emploiera plus de 2 000 employés répartis dans 23 bureaux et desservira plus de 20 000 clients dans plus de 50 pays d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie Pacifique », lit-on aussi dans l’annonce de cette fusion.