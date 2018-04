Taboola lance un concurrent d’Apple News pour Android

Taboola veut travailler avec les constructeurs et les opérateurs pour suggérer des articles sur les écrans de verrouillage de nos smartphones.

Taboola, la société qui gagne de l’argent en recommandant des liens sponsorisés d’articles sur le web, annonce un partenariat avec ZTE pour un service similaire à Apple News.

Un peu comme les fils d’actualité de Facebook et de Twitter, Taboola est en mesure d’afficher des infos personnalisées à chaque utilisateur. Et via des partenariats avec les opérateurs et les constructeurs, la société pourra proposer cette expérience directement sur les écrans de smartphones.

Selon le Wall Street Journal, Taboola présente ce nouveau service comme un concurrent d’Apple News pour Android. Mais il aura l’avantage d’afficher les liens d’articles sur l’écran de verrouillage (mais pas via une appli) de l’utilisateur, lorsque le smartphone est inactif pendant un certain temps. Un autre module, quant à lui, montrera des infos personnalisées à l’utilisateur lorsqu’il fait un glissement à droite.

Pour le moment, on ne sait pas comment les clients de ZTE pourront désactiver cette fonctionnalité, sachant que Taboola compte bien monétiser ce service et donner des parts de revenus aux constructeurs ainsi qu’aux opérateurs avec lesquels il travaillera. Le succès de ce service dépendra aussi de l’importance sur le marché des partenaires que Taboola pourra embarquer (pour rappel, ZTE n’est pas dans le Top 5 des constructeurs).

En tout cas, l’idée est assez intéressante

Facebook a récemment décidé d’afficher moins de publications de médias et les éditeurs sont à la recherche de nouveaux canaux pour compenser cette perte de reach sur le réseau social.

D’ailleurs, nous apprenions il y a quelques jours que sur Google Chrome, le trafic renvoyé par les recommandations personnalisées d’articles (qui apparaissent sur mobile lorsqu’on ouvre un onglet vide) a connu une hausse de « 2100 % » en 2017 d’après une étude de Chartbeat relayée par Niemen Lab.