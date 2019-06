PUGB : le jeu mobile le plus populaire, et surtout le plus rentable au monde

Depuis sa sortie en mars 2017, PUBG a su s’imposer comme un des battle royale les plus populaires au monde. Il a su inspirer d’autres jeux qui ont également remporté un franc succès depuis leur sortie, à l’exemple de Fortnite ou d’Apex Legends (du moins à sa sortie). Si ces jeux sont gratuits en tant que tels, ils commercialisent tous différents objets et skins que l’on peut retrouver durant la partie.

PUBG rapporte, mais Game For Peace aussi

Pour sa part, PUBG se classe actuellement comme le jeu mobile le plus populaire au monde, mais aussi le plus rentable. Selon un rapport réalisé par le Financial Times, les 100 millions de joueurs mensuels auraient dépensé pas moins de 146 millions de dollars au cours du dernier mois, ce qui hisse le jeu mobile à la première place du podium. Sur la même période, Honor of Kings a dépassé le cap des 125 millions de dollars.

Il faut tout de même souligner qu’il ne s’agit pas là d’un montant issu par PUBG seulement. En effet, la société de courtage chinoise Great Wall Securities indique que 76 millions de dollars ont été générés par PUBG, pour 70 millions par Game For Peace, ce qui donne ce montant de 146 millions.

Si ce dernier est méconnu en France, il s’agit là d’une version du jeu qui a également été lancée par l’éditeur chinois Tencent. Celle-ci est assez similaire à l’original, si ce n’est plusieurs détails… Il y a quelques mois, l’organisme de réglementation des jeux a refusé que PUBG puisse être monétisé en raison de certaines scènes considérées comme trop violentes et trop sanglantes. Par conséquent, Tencent a développé un homologue du jeu qui se veut beaucoup plus patriotique et qui met de côté certains épisodes violents. Plutôt que de mourir dans un bain de sang, les joueurs se lèvent et saluent.

Suite au lancement de Game For Peace, il aura fallu moins de 72 heures au fameux jeu pour que celui-ci rapporte plus de 14 millions de dollars.