PvP : les combats entre joueurs sur Pokemon Go se rapprochent

Si vous êtes un amateur de la franchise Pokémon, vous vous êtes sans doute déjà posé la question. Pourquoi ne peut-on pas s’affronter entre joueurs dans Pokémon Go ? Un vrai oubli de la part de Niantic qui manque fatalement… mais plus pour longtemps !

Le mode PvP : comme une évidence pour Pokémon Go

Quand on repense aux hordes de joueurs qui se retrouvaient dans certains endroits aux débuts de l’application, cela aurait encore augmenté davantage la popularité du jeu Pokémon Go. Bien sûr, cela aurait pu aussi donner naissance à des débordements. Toutefois, alors que c’était possible depuis les premiers épisodes sur Game Boy avec un câble, cette absence faisait tout de même un peu tâche dans le jeu.

Surtout, elle était réclamée de façon assidue par toute une partie de la communauté des fans de Pokémon Go qui commençaient même à s’impatienter un peu avec Niantic. Pour l’heure, l’entreprise y voit sans doute une opportunité de rebondir, alors que ses chiffres de fréquentation et d’utilisation sont très loin des records initiaux. Niantic n’a toutefois pas à rougir de ses chiffres, bien au contraire !

Une nouveauté prévue pour la fin de l’année

On a déjà eu le droit à une sorte de retour en grâce ces derniers temps grâce à des améliorations plutôt bien pensées et surtout ciblées sur les aspects qui plaisent aux joueurs. Des arènes, à de nouveaux Pokémon, en passant par les événements spéciaux, les points forts ont été identifiés.

Résultat, la prochaine étape semble donc être le mode PVP. Il devrait arriver d’ici la fin de l’année même si la date exacte semble encore inconnue. La forme qu’il prendra est aussi encore un peu imprécise. On peut logiquement penser que les joueurs devront se trouver à proximité comme pour les échanges. Dans l’idéal, les joueurs devraient aussi obtenir des récompenses.

Attention toutefois, un écueil évident pourrait se présenter ici pour Niantic. Si les récompenses sont trop attrayantes, le combat entre joueurs deviendra vite l’essence du jeu. Si c’est trop faible, il n’y aura en revanche pas beaucoup d’intérêt chez les gamers. Il faudra trouver là un périlleux équilibre… Un réel défi que Niantic saura relever !