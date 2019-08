Qiao Biluo, « l’altesse » du streaming trahie par un bug

« Le problème avec les citations que l’on trouve sur Internet, c’est qu’elles ne sont pas toujours vraies ». La (fausse) citation attribuée à Abraham Lincoln a désormais tout du même sur le web. A l’heure des deepfakes en vidéo ou bien simplement en audio, c’est toujours plus vrai. Mais parfois l’illusion est plus insidieuse, plus inattendue tout en étant toujours aussi surprenante. C’est ce que viennent de tristement expérimenter les fans de Qiao Biluo, « Altesse » du streaming en Chine.

Qiao Biluo face au bug fatal

Ses fans (et elle-même) la surnomment « Votre Altesse Qiao Biluo ». Visuellement, elle apparaissait dans ses streamings comme une jeune femme, plutôt jolie, définitivement glamour, à même de toucher un public majoritairement masculin. Oui mais voilà. L’illusion a été rompue. A cause d’un problème technique durant une de ses diffusions, elle est apparue comme une femme d’âge moyen, moins « attractive » comme certains l’ont décrite.

Selon les premières analyses, elle aurait en fait utilisé un filtre pour modifier son apparence durant ses vidéos. Elle était jusque-là littéralement adorée par certains de ses fans qui lui auraient donné plusieurs milliers d’euros. Après que son apparence réelle ait été dévoilée, la jeune femme a vu ses fans partir de sa salle « VIP », c’est là qu’elle a compris qu’il se passait quelque chose. Les dons ont aussi sérieusement baissé. On vous laisse voir ci-dessous le contraste en vidéo.

Désormais le débat fait rage entre la superficialité des internautes qui étaient prêts à payer sans même être certains de son apparence. D’autres s’en prennent à elle, considérant qu’elle était une arnaqueuse. En Chine, où plus de 425 millions de personnes font du live-streaming, l’usage des filtres est récurrent. Mais cette affaire pourrait faire évoluer les choses alors que le gouvernement s’inquiète déjà de l’explosion du phénomène. La pratique est déjà encadrée, avec des restrictions sur le discours et le comportement qui ne doit pas être vulgaire.