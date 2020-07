Qualcomm lance le processeur Snapdragon 865 Plus pour les smartphones gaming

De nombreux smartphones Android haut de gamme ont été dévoilés depuis le début de l’année. Et la plupart de ces appareils utilisent le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm (comme le Xiaomi Mi 10 Pro ou le OnePlus 8 Pro). D’après Qualcomm, un total de 140 modèles différents (déjà sortis ou en cours de développement) utilise ce SoC. Mais pour les marques qui souhaitent proposer des modèles plus performants, Qualcomm propose désormais le Snapdragon 865 Plus. Il s’agit d’une version améliorée qui sera aussi disponible pour les constructeurs.

Par rapport au Snapdragon 865, le Snapdragon 865 Plus apporte trois améliorations majeures. Son CPU Kryo 585 a une vitesse d’horloge principale pouvant allant jusqu’à 3,1 GHz, soit une augmentation de 10 %. Le GPU Adreno 650 offre un rendu graphique 10 % plus rapide. Et Qualcomm évoque également une amélioration de la connectivité Wifi qui peut atteindre une vitesse de 3,6 Gbit / s.

Un processeur qui convient surtout aux smartphones de gamers

Étant donné que l’ancienne version, le Snapdragon 865, offrait déjà de très bonnes performances, on ne s’attend pas à ce que tous les prochains smartphones premium sous Android utilisent le Snapdragon 865 Plus. Cependant, ce dernier devrait équiper quelques appareils Android conçus pour les joueurs. D’ailleurs, ASUS annonce que son prochain modèle pour gamers, l’ASUS ROG Phone 3, sera équipé du Snapdragon 865 Plus. « ASUS est ravi d’offrir à nouveau aux utilisateurs la meilleure expérience de jeu mobile possible avec le ROG Phone 3 de nouvelle génération, qui sera alimenté par la nouvelle plate-forme mobile Snapdragon 865 Plus », declare Bryan Chang, general manager. « Les spécifications complètes du ROG Phone 3 seront annoncées dans les prochaines semaines, mais l’ajout du Snapdragon 865 Plus garantit que les performances globales feront encore un autre bond en avant. »

La marque gaming de Lenovo s’apprête aussi à lancer un smartphone, et celui-ci utilisera le nouveau SoC de Qualcomm. « Lenovo a une longue histoire de co-ingénierie des expériences client étonnantes avec Qualcomm Technologies et nous avons hâte d’en partager plus bientôt », indique un responsable.

Normalement, les premiers appareils qui utiliseront ce nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm seront dévoilés ce troisième trimestre 2020.