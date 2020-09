Qualcomm lance sa nouvelle technologie de réduction de bruit active pour vous faire oublier les AirPods Pro

Sur le marché des écouteurs grand public, Apple s’est réservé une place au soleil avec ses AirPods Pro. Si ses premiers true wireless ne brillent pas particulièrement par leur qualité de son, ils s’imposent comme une référence en matière de réduction de bruit.

En effet, Apple a développé une technologie permettant aux AirPods Pro d’adapter l’isolation active selon les bruits ambiants au rythme de 200 fois par seconde assure la Pomme. Grâce à ce système innovant, les utilisateurs peuvent même choisir entre trois modes d’écoute : réduction de bruit active (isolation complète), passive (juste avec les embouts) et mode transparent (analyse les bruits alentours et les laisse filtrer dans les écouteurs).

Si d’autres constructeurs ont tenté de rivaliser avec les AirPods Pro sur ce terrain, rares sont ceux à avoir réussi leur pari. Aussi, les true wireless d’Apple restent la référence en la matière. Plus pour longtemps ?

Qualcomm veut vous faire oublier les AirPods Pro

Et si Qualcomm mettait fin à l’hégémonie des AirPods Pro ? L’américain met en tout cas les moyens de ses ambitions et lance une nouvelle technologie de réduction de bruit active adaptative. Disponible pour les constructeurs d’écouteurs true wireless, cette technologie promet d’apporter plus de confort, de meilleures performances et une meilleure qualité de son.

Dans les faits, cette réduction de bruit active adaptative vient compléter le lot de technologies audio déjà développées par Qualcomm. À l’instar d’Apple, l’américain met déjà à disposition des constructeurs une technologie analysant les bruits ambiants. Néanmoins, selon une étude menée par ses soins, la réduction de bruit active est le quatrième critère le plus important dans le choix d’écouteurs.

Qu’à cela ne tienne ! Qualcomm explique donc que cette nouvelle technologie audio va maintenir la même isolation phonique quelle que soit la position des écouteurs dans l’oreille, le tout sans analyse préalable comme peuvent le faire les AirPods Pro au moment de choisir la taille de l’embout. Cela signifie que vous ne distinguerez plus de différence de son dans vos écouteurs lorsqu’ils commenceront à glisser de vos oreilles. Pour le meilleur et pour le pire.

Car si l’on comprend l’amélioration apportée en termes d’expérience audio par une telle technologie, on s’interroge tout de même sur son aspect pratique. En effet, si vous ne distinguez pas de différence de son lorsque vos écouteurs se font la malle, vous ne sentirez pas non plus lorsqu’ils vous échappent. Une chute est si vite arrivée, n’est-ce pas ? Et avec de si petits objets représentant un budget souvent important, mieux vaut éviter de les voir finir dans une bouche d’égouts.