Qualcomm présentera le Snapdragon 865 en décembre : à quoi faut-il s’attendre ?

Si vous comptez acheter un smartphone haut de gamme sous Android en 2020, il y a de très fortes chances pour que celui-ci utilise un processeur Snapdragon 865. Et c’est grâce à ce composant essentiel que les appareils premium de 2020 seront plus performants que ceux qui sont sortis cette année, comme le Galaxy S10 ou le Xiaomi Mi 9.

Normalement, la société Qualcomm présentera officiellement le Snapdragon 865 lors de sa conférence Snapdragon Tech Summit, du 3 au 5 décembre. Mais en attendant, des rumeurs concernant ce nouveau processeur circulent déjà sur la toile.

Un nouveau processeur pour les smartphones haut de gamme

Cette semaine, le site GSMArena relaie des rumeurs publiées sur le réseau social chinois Weibo. D’après ces sources non officielles, le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm serait basé sur la technologie 7nm EUV de Samsung et serait disponible en version 4G et 5G (intégré).

Le Snapdragon 865 pourrait avoir un cœur ARM Cortex A77 principal cadencé à 2,84 GHz, ainsi que trois autres cœurs A77 cadencés à 2,42 GHz et quatre cœurs A55 cadencés à 1,8 GHz. Le gain de performances serait de 20 % par rapport au Snapdragon 855+.

Et grâce à un GPU Adreno 650, on aurait un gain de 20 % sur les performances graphiques, par rapport au GPU Adreno 640.

Samsung, Xiaomi et Sony feraient partie des premiers constructeurs à présenter des smartphones basés sur ce nouveau processeur.

De son côté, le site Android Authority pense que comme l’année dernière, Qualcomm annoncera des améliorations sur les capacités de traitement des images par le Snapdragon 865.

Mais bien entendu, pour le moment, il s’agit d’informations non officielles et de ce fait, les pincettes restent de rigueur.