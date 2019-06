Quand Amazon joue sur la peur des utilisateurs pour vendre ses sonnettes Ring

Rachetée par Amazon en 2018, la startup Ring propose des sonnettes intelligentes qui permettent aux utilisateurs de bénéficier d’un système de caméra et d’ouverture à distance. Depuis le rachat, la société américaine travaille donc à populariser ces dispositifs, quitte à utiliser des méthodes qui posent parfois question.

En effet, Amazon a été récemment accusé d’utiliser la peur pour commercialiser ses sonnettes Ring, encourageant les utilisateurs à envisager le pire pour que ceux-ci achètent un de ses dispositifs.

De la même façon, Amazon a récemment utilisé une des vidéos issues de son application Neighbors pour faire la publicité des sonnettes. Lancée en mai 2018, celle-ci permet aux propriétaires des dernières de partager des informations, dont des images, avec leurs voisins et leur entourage.

Sur la page web Support dédiée à cette app, Ring indique : « Les données disponibles sur la délinquance dans votre quartier seront à portée de main. Nous sommes intimement convaincus que l’information et la communication renforcent les communautés pour les rendre plus sûres. Ensemble, nous pouvons rendre nos quartiers plus agréables pour nos familles, amis et voisins ».

Néanmoins, Amazon a utilisé une des vidéos partagées sur cette application pour faire la promotion des appareils de Ring, allant jusqu’à sponsoriser le post en question sur Facebook. Cette pratique pose donc plusieurs questions, principalement parce que l’on ne sait pas encore si la personne présente sur la vidéo a réellement commis un vol ou non. L’on ne sait pas non plus si la firme américaine peut utiliser son visage dans une de ses publicités.

is it legal for ring/amazon to use faces of people, suspected BY THEIR CUSTOMERS to have done crimes, in an advertisement? especially given they havent consented or been convicted or anything. seems uhhh not right pic.twitter.com/a6SnOGT5dl

— jonhendrenPeaceful (@fart) June 4, 2019