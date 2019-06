Quand des designers veulent restaurer Notre-Dame de Paris façon Apple Store

L’incendie intervenu le 15 avril dernier à la cathédrale Notre-Dame de Paris a été un véritable choc en France et même dans le reste du monde, tant ce monument est symbolique. La rénovation de la toiture de l’édifice et de sa flèche prendra des années et la technologie devrait bien aider les acteurs de cette restauration, comme nous vous en parlions récemment. Les simulations et modélisations numériques seront notamment des outils précieux pour les nouveaux bâtisseurs.

Mais le plus important sera de déterminer comment reconstruire ce bâtiment historique qu’est Notre-Dame de Paris. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, a lancé en ce sens un concours international d’architectes. Cela devrait, selon ses mots, « permettre de trancher la question de savoir s’il faut reconstruire une flèche à l’identique ou s’il faut une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque ».

Le débat sur la rénovation de Notre-Dame de Paris ne fait que commencer

Eight Inc, l’agence de design qui a conceptualisé l’Apple Store particulièrement emblématique de New York a un avis très clair à ce sujet. Elle propose de restaurer le toit et la flèche en verre structurel, réputé très résistant, et qui n’aurait de ce fait besoin d’aucune structure supplémentaire en interne. Ce qui est en revanche un peu fâcheux, c’est qu’ainsi rénové, le sommet de Notre-Dame ressemblerait étrangement à un Apple Store, de quoi faire hurler pas mal de monde.

Mais cela ne semble absolument pas gêner Tim Kobe, le fondateur de Eight Inc, qui a été interrogé par Dezeen :

« Je crois que cet exemple définitif d’architecture gothique française mérite un profond respect et une profonde appréciation de l’histoire et de l’intention de la conception d’origine », explique-t-il. Avant d’ajouter à propos de Notre-Dame de Paris : « Il ne devrait pas s’agir de l’ego d’une nouvelle expression architecturale, mais d’une solution pour honorer cette structure historique ».

L’entrepreneur se veut donc très sérieux, mais il faut avouer que cette idée a bien peu de chances de se concrétiser tant elle s’apparente presque au registre de la parodie. Il faudra toutefois suivre avec attention les propositions des architectes, car le débat sur la manière de rénover Notre-Dame de Paris semble n’en être encore qu’à ses débuts.