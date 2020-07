Quand Fast and Furious rompait la loi pour un tournage au Japon

Il était une fois, une époque durant laquelle la saga Fast and Furious n’était pas aussi intouchable qu’aujourd’hui. Les acteurs ne rêvaient pas de pouvoir aller filmer en apesanteur, mais simplement de pouvoir filmer dans les rues de Tokyo. Après les deux premiers épisodes, la série de films connaît un coup d’arrêt. Le troisième épisode, sorti en 2006, Fast and Furious : Tokyo Drift prend la direction de Tokyo. Mais, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu.

Fast and Furious, aux frontières de la loi

A l’époque, Justin Lin n’est pas un réalisateur reconnu. Celui qui va réaliser quatre autres épisodes de la saga veut absolument tourner à Tokyo, pour avoir un ressenti réel de la ville, pour faire les fameux drifts, directement dans la ville. Le problème, c’est que Tokyo n’est pas connue pour donner facilement des permis de tournage aux étrangers. Justin Lin a donc choisi de faire les tournages sans autorisation, et il a été arrêté. Enfin, c’est plutôt sa doublure, qui a été arrêté. Un homme qui avait été engagé directement par le studio pour prétendre qu’il était le réalisateur. Si l’affaire n’a pas eu un incroyable retentissement, c’est donc notamment parce que Universal a choisi de soutenir Justin Lin.

On ignore comment, avec le recul, les autorités japonaises ont pris ce surprenant tour de passe-passe. Précision utile toutefois, il ne s’agissait que de courtes séquences qui ont été filmées directement à Tokyo. Pour la plus grande majorité du film, les choses se sont directement passées en Californie ou bien en ayant recours aux effets spéciaux. Mais, impossible de ne pas penser avec un certain amusement à cette époque où la réalité rejoignait la fiction pour la saga Fast and Furious.