Fast and Furious : et si la saga partait en apesanteur ?

Sans appartenir au registre du grand cinéma, la saga Fast and Furious s’est bâtie une petite place à part dans le monde des blockbusters au cours de la décennie écoulée. Notamment portée par Vin Diesel à ses débuts, elle a depuis été renforcée par Jason Statham et Dwayne Johnson qui ont eu le droit à leur propre spin-off (une suite est aussi prévue). Clairement, on ne regarde pas un film Fast and Furious pour apprendre à conduire ni parce que l’on est en quête d’un film réaliste. Chaque nouvel opus ressemble à une course à la démesure. Or, le problème avec cette logique, c’est qu’il faut sans cesse repousser les limites…

Fast and Furious dans l’espace ?

Alors que l’on a récemment appris que la Nasa, Tom Cruise et Elon Musk allaient faire un film ensemble, qui serait directement réalisé dans l’espace, les acteurs de Fast and Furious pourraient bien avoir eux aussi pris la direction des étoiles dans le neuvième film de la saga. L’idée a déjà été évoquée de façon humoristique par le passé, mais Chris Morgan, le scénariste n’aurait jamais dit officiellement non.

Selon un article de CinemaBlend, c’est en tout cas ce que Christopher Brian Bridges / Ludacris, qui incarne Tej Parker dans la saga Fast and Furious aurait laissé entendre. L’espace serait l’une des frontières qui pourrait être franchie par la saga. Une destinée très loin de l’asphalte qui ne semble pas effrayer l’acteur. Interrogé sur la possibilité de voir Fast and Furious prendre la direction des étoiles, il a toutefois pris soin de ne pas tout dévoiler.

Je vais dire que vous êtes très intuitif parce que vous avez dit quelque chose de vrai, mais je ne vais pas le révéler.

Après la course avec un sous-marin nucléaire ou l’envol d’un building à un autre, Fast and Furious n’a plus peur de rien.