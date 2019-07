Pourquoi Kickstarter a annulé une campagne suspecte de jeu inspiré de GTA

On ne compte pas le nombre de projets qui sont lancés chaque jour sur la plateforme Kickstarter. Le jeu vidéo n’est pas épargné puisque grâce à ces campagnes, de nombreuses petites productions peuvent voir le jour. Mais aussi de grosses ! Exemple le plus célèbre avec Shenmue III qui fut financé via une campagne Kickstarter à hauteur de 7 millions de dollars !

C’est une autre ampleur aujourd’hui, et un faux-succès annulé par la plateforme sur un jeu qui aurait largement été inspiré par un certain Grand Theft Auto (GTA) et dont le financement semble suspect.

Quand Kickstarter annule une campagne suspecte

C’est donc avec beaucoup d’ambitions que la petite équipe de Killerwhale Games a lancée son kickstarter à hauteur de 70.000€ pour le développement de RAW, un jeu qui devrait s’inscrire dans la lignée d’un certain GTA Online. Un jeu en monde ouvert en ligne, orienté RPG, incluant la possibilité de contracter des maladies, avec un système avancé de métabolisme. Et, comme dans GTA, la possibilité de vous lancer dans votre entreprise criminelle, ou une carrière immobilière. Un système de politique gouvernementale… Bref, vous l’aurez compris, des choses assez folles qui se montraient très ambitieuses. Peut-être même trop !

En effet, sur les 70.000€ demandés, le projet à dépassé les 170.000€. Un succès important qui a laissé certains contributeurs dans le doute. Selon les donneurs, le jeu était bien trop ambitieux pour nécessiter seulement 70.000€ de développement. Ainsi, après de nombreuses plaintes, Kickstarter à tout simplement annulé la campagne.

Nos règles et directives demandent aux créateurs de réunir les fonds nécessaires pour mener à bien un projet et en tirer toutes les récompenses. Ce créateur a déclaré dans une mise à jour qu’il lui faudrait collecter des fonds supplémentaires en dehors de Kickstarter pour compléter le jeu. Nous exigeons des projets honnêtes et clairement présentés, et ce projet n’a pas respecté cette norme.

Kickstarter dans les lignes de nos confrères PC GamesN

De leur côté, Killerwhale Games, les développeurs allemands de RAW n’ont pas attendu pour réagir.

Non, notre jeu ne peut pas être fait pour 70 000 €, mais personne n’a dit que cet argent est tout ce que nous avons. Nous avons également d’autres sources de financement. Nous n’avions aucune stratégie marketing, nous n’avions annoncé notre jeu nul part et personne ne le savait. Malheureusement, nous avons tout fait à la hâte. Alors, vu que le jeu n’était pas populaire, nous ne pouvions pas vous demander 300 000 € sur Kickstarter.

Pour le moment, les développeurs n’ont pas annoncé la nouvelle plateforme de financement.