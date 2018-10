Quand la caméra d’un policier new-yorkais prend feu pendant le service

A l’heure où en France on en est encore à débattre sur l’opportunité d’équiper les agents de la maréchaussée de caméras personnelles (ou corporelles ou »body-cams »), ces mini-caméras d’action fixées sur l’uniforme des forces de l’ordre, la police de New York a déjà quelques longueurs d’avance.

Ce sont en effet pas moins de quinze-mille agents (oui vous avez bien lu) qui sont déjà équipés de ces dispositifs, sur les plus de trente-huit mille que compte la ville. Mais le plan pour continuer à développer les body-cams pourrait prendre un peu de retard, pour cause… d’incendie.

Une caméra s’enflamme : 2990 caméras privées de sortie

Alors que le département de la police de New York venait d’installer deux-mille neuf-cent quatre-vingt dix nouvelles caméras Vievu LE-5 à travers la ville, l’une d’entre elles a pris feu près d’un commissariat de Staten Island. La faute à un défaut de conception, probablement une batterie défectueuse. La plupart des 15 500 caméras (y compris les modèles LE-4) ne sont pas touchées. Mais, principe de précaution oblige, les deux-mille neuf-cent quatre-vingt dix caméras du plan ont été retirées jusqu’à nouvel ordre. Le flic new-yorkais est courageux mais ne semble pas pressé de voir sa moustache griller.

Axon (la société mère de Vievu) a déclaré à nos confrères d’Engadget qu’elle s’associait à la police de New York pour remédier à la situation. « Nous travaillons en étroite collaboration avec la police de New York pour enquêter sur cette question », a déclaré un porte-parole. « L’officier n’a pas été blessé, mais la sécurité de l’officier est de la plus haute importance pour Axon. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour résoudre cette situation rapidement et en toute sécurité. »

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas ce que la police de NYC voulait. Le ministère avait l’intention de terminer le déploiement de ses cames de carrosserie d’ici 2019, mais il pourrait devoir repousser cet objectif s’il devait remplacer des milliers de ces unités.