Quand l’intelligence artificielle permet d’analyser nos rêves

Il y a plus d’un siècle, Sigmund Freud sortait son ouvrage L’Interprétation du rêve. Depuis, nombreux sont les scientifiques qui tentent d’en savoir plus sur ce phénomène qui intrigue. Certaines théories affirment que les rêves ne sont qu’une extension des expériences vécues par les personnes lors de leur sommeil. Les études s’appuient sur les comptes-rendus effectués par des personnes volontaires qui notent leurs récits lorsqu’elles s’en souviennent.

La pandémie de coronavirus et ses conséquences influencent notre imaginaire

La plupart des travaux sont menés par des observateurs humains mais la technologie pourrait ici avoir son mot à dire. Des chercheurs britanniques et italiens ont en effet créé un outil d’intelligence artificielle pour analyser 24 000 rapports de rêve. C’est la plus grande étude effectuée dans ce domaine à ce jour. Les résultats obtenus ne font que confirmer l’hypothèse dominante dite de la continuité. En clair, le rêve reflète les pensées actuelles d’une personne, ses préoccupations du moment et les expériences récemment vécues.

Les scientifiques ont par ailleurs noté que leurs résultats diffèrent finalement assez peu des observations manuelles effectuées par des psychologues. Dans le détail, l’IA se différencie de l’analyse humaine à hauteur de 24 %. Pour la suite, les auteurs espèrent pouvoir étendre l’analyse des rêves aux problématiques de notre époque. Il est par exemple probable que la pandémie, et ses conséquences dans les vies de chacun, impacte leur contenu. Les événements futurs pourraient aussi avoir des conséquences sur notre imaginaire.

Les chercheurs investis dans les domaines technologiques s’intéressent d’ailleurs plus en plus aux rêves. En avril dernier, nous vous expliquions comment des chercheurs du MIT ont mis au point un appareil qui permet d’interagir avec les rêves, voire d’en modifier le contenu. En agissant lors de l’hypnagogie, un état de conscience intermédiaire qui intervient entre l’état de veille et l’endormissement, les résultats seraient très impressionnants. L’objectif de cet outil en open source est au final d’atténuer les souvenirs traumatisants.