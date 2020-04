Inception dans la vraie vie ? Ce labo du MIT tente de contrôler vos rêves

Pouvoir influer sur les souvenirs d’une personne pendant son sommeil. Nous ne sommes pas dans Inception, mais comme dans le film de Christopher Nolan certains scientifiques ne manquent pas d’ambitions. Les chercheurs du MIT, rattachés au Dream Lab, ont mis au point un appareil permettant d’interagir avec les rêves voire d’en modifier le contenu.

Leur travail se focalise sur l’hypnagogie, cet état de conscience intermédiaire qui intervient entre l’état de veille et l’endormissement. En son temps, Salvador Dalí avait d’ailleurs révélé utiliser cette phase comme source d’inspiration pour une grande partie de ses peintures.

Une technologie accessible en open source

En intervenant durant cette période particulière, il serait possible d’obtenir des résultats impressionnants. C’est ce qu’a expliqué le chercheur Adam Horowitz à OneZero : « Que vous parliez d’augmentation de la mémoire ou d’augmentation de la créativité, d’amélioration de l’humeur le lendemain ou d’amélioration des performances aux examens, il y énormément de choses que vous pouvez faire pendant la nuit ».

Pour ce faire, les scientifiques ont développé un appareil de la forme d’un gant dénommé Dormio. Il est équipé de capteurs qui permettent de recueillir de nombreuses données et notamment les changements de fréquence cardiaque, le tonus musculaire, autant de signaux qui indiquent le cycle de sommeil dans lequel se trouve une personne.

Les chercheurs sont ensuite intervenus de plusieurs façons. Ils ont notamment fait dire le mot « tigre » plusieurs fois à Dormio et il est apparu que les individus testés ont rêve de l’animal. L’expérience comprenait également la diffusion de parfums liés à un événement passé. L’idée est d’adoucir des souvenirs traumatisants en libérant des odeurs positives durant les phases de cauchemars.

Les tentatives d’influer sur les rêves ne datent pas d’hier et de nombreux chercheurs et psychologues ont déjà procédé à des essais par le passé. Cette expérience du Dream Lab sort cependant de ce qui s’est déjà fait en créant une technologie qui pourrait bien démocratiser ces techniques. Ce nouveau matériel est d’ailleurs en open source et tout le monde peut donc récréer et utiliser Dormio.