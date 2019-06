Quand Microsoft refuse que ses employés utilisent Slack

Dans un mémo interne auquel le site web GeekWire a eu accès, Microsoft explique à ses employés qu’ils souhaitent que ceux-ci n’utilisent plus la messagerie d’entreprise Slack.

Microsoft interdit Slack et déconseille d’autres services

En effet, Microsoft assure que la plateforme de communication professionnelle Slack n’est pas assez sécurisée, si bien qu’elle préfère tout bonnement interdire son utilisation au sein de l’entreprise. En somme, cette raison ne serait pas due au fait que cette dernière est une concurrente directe de Teams, l’outil dédié au même usage de la firme de Redmond. Pour rappel, cela fait des années que les deux entreprises s’écharpent pour la première marche du podium.

Pour ce qui est de Slack, Microsoft indique : « Les versions Slack Free, Slack Standard et Slack Plus ne fournissent pas les contrôles nécessaires pour protéger correctement la propriété intellectuelle (PI) de Microsoft. Les utilisateurs existants de ces solutions devraient migrer l’historique des chats et les fichiers liés aux activités de Microsoft vers Microsoft Teams, qui offre les mêmes fonctionnalités et des applications Office 365 intégrées, ainsi que des fonctions d’appel et de réunion […] La version Slack Enterprise Grid est conforme aux exigences de sécurité de Microsoft ; cependant, nous encourageons l’utilisation de Microsoft Teams plutôt que d’un logiciel concurrent ».

Ainsi, plusieurs services tels que Slack seraient interdits par Microsoft, là où d’autres seraient vivement déconseillés pour les mêmes raisons. Cette dernière catégorie comprend des plateformes comme Amazon Web Services (AWS), Google Docs ainsi que PagerDuty. Plus intéressant encore, la liste noire comprend la présence de la version cloud de GitHub, un service de développement communautaire que la firme américaine a pourtant racheté l’an dernier pour pas moins de 7,5 millions de dollars. En conséquence, la version est visée pour « les types d’informations, de spécifications ou de code hautement confidentiels ».

Pour rappel, Slack a récemment procédé à son entrée en bourse avec brio, au point que la startup revendique désormais une valorisation de plus de 20 millions de dollars. En comparaison, elle valait 7,1 milliards de dollars à la fin de l’année 2018.